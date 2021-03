Auxílio Estadual: Beneficiários devem retirar cartão até sábado (13)

O local de retirada, coordenado pelo FPS, é composto por 20 postos de entrega dos cartões | Foto: Divulgação

Manaus - Os beneficiários do Auxílio Estadual residentes em Manaus e que ainda não receberam seus cartões têm até o próximo sábado (13), às 15h, para realizar a retirada dos mesmos, no posto montado pelo Fundo de Promoção Social (FPS), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-oeste da capital.

Na primeira fase, as equipes do FPS fizeram o repasse do cartão nas portas das residências e em escolas, no entanto, houve casos em que o contemplado não se encontrava no endereço ou não atualizou os dados do cadastro. Para atender este grupo, localizado em Manaus, o órgão montou uma estrutura de entrega no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-oeste.

O local de retirada, coordenado pelo FPS, é composto por 20 postos de entrega dos cartões, seguindo normas de distanciamento e aferição de temperatura na entrada. O espaço funciona das 8h às 17h e os selecionados terão até sábado, às 15h, para retirar o cartão.

O FPS destaca que, caso as pessoas selecionadas não compareçam para receber o benefício, outros beneficiários dentro do perfil de extrema pobreza serão contemplados.

Quem quiser confirmar se é um dos contemplados pode acessar o site www.auxilio.am.gov.br ou ligar para os números 0800-434-4040 / (92) 99498-7874 e 99267-1185.

O Cartão Auxílio Estadual dá direito a um crédito de R$ 600, dividido em três parcelas de R$ 200. As duas primeiras parcelas já foram depositadas no mês de fevereiro e a terceira saíra a partir do dia 27 de março.

O valor é destinado para 100 mil famílias beneficiadas pelo Governo do Estado, selecionadas por meio da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal. O auxílio pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza.

Beneficiários

A autônoma Michele Chagas, de 29 anos, elogiou o espaço preparado no Centro de Convenções Vasco Vasques para a entrega do auxílio. A vendedora de roupas está desempregada e afirmou que o cartão é de grande importância para ajudar nas despesas da casa. “Primeiramente queria agradecer a Deus e depois ao governador Wilson Lima, que veio ajudar nessa hora que a gente, o povo manauara, o povo do Amazonas, está necessitando. Vai me ajudar muito com a minha família porque eu e meu esposo estamos desempregados. Ele veio na hora certa”, disse.

Marcos Correia, 48, também está desempregado e sente diariamente os impactos da pandemia no cotidiano. Ele se diz “agradecido” pelo benefício do Governo do Amazonas. “Agradeço primeiramente a Deus. Agradeço essa ajuda porque não está fácil, está complicada a situação. Vai ajudar a família porque as coisas estão um absurdo...Você vai no mercadinho e tudo está muito caro. É uma ajuda para a minha família”.

Quem também comemorou a entrega do cartão foi a dona de casa Silvana Reis, 34. Ela incentiva os beneficiários que não buscaram o cartão a realizarem o agendamento. “Que elas venham buscas seu cartão porque para quem teve sorte de buscar seu cartão é uma benção de Deus. Ele veio na hora certa. Tem muita gente que ainda não conseguiu, como a mulher do meu sogro que não foi contemplada. Graças a Deus o meu veio, é muita felicidade. Só tenho a agradecer”.





*Com informações da assessoria