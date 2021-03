Idam celebra e beneficia agricultoras de São Sebastião do Uatumã

O Kit Agricultura Familiar faz parte de uma ação lançada em dezembro de 2020 pelo governador Wilson Lima | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou nesta segunda-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, uma ação direcionada às mulheres agricultoras do município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus) inseridas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Sepror). A ação foi realizada em parceria com a prefeitura do município, através da Secretaria de Produção.

“Foi muito gratificante celebrar o Dia Internacional da Mulher ao lado das agricultoras que participam do PAA no nosso município. Ao longo desse período em que trabalhamos juntas aprendi muito, e elas sempre me ensinam algo novo. Levar assistência e certeza de compra dos seus produtos para cada família ali representada me passa a sensação de dever cumprido enquanto profissional e instituição”, disse a gerente da unidade local do Idam, Denise Paz Barbosa.

A ação teve a participação de 20 agricultoras da região, que contribuíram com uma entrega de cerca de 5 toneladas de alimentos, entre eles banana, cupuaçu, jerimum e coco. Na ocasião, elas também foram beneficiadas com as sementes do Kit de Agricultura Familiar, que incluíam sementes de frutíferas, hortaliças e grãos.

Sementes

O Kit Agricultura Familiar faz parte de uma ação lançada em dezembro de 2020 pelo governador Wilson Lima, objetivando atender 13.700 agricultores familiares e produtores rurais dos 62 municípios do Amazonas a fim de assegurar segurança alimentar e renda para os agricultores amazonenses durante este período de pandemia e cheias.

