Caixa convoca clientes do auxílio emergencial para atualizar dados

Manaus (AM) - A Caixa convocou clientes do auxílio emergencial e outros usuários do aplicativo Caixa Tem a atualizar, apenas virtualmente, seus dados a partir desta quinta-feira (11).

Não se trata de uma inscrição para obter o futuro novo auxílio, mas sim uma atualização de quem já recebeu.

Pelo menos 105 milhões de brasileiros usaram o aplicativo para receber o auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS e o Benefício Emergencial de Preservação do Empresa.

Cerca de 67,8 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial.

As atualizações, completamente virtuais, devem ser feitas com uma selfie e documentos pessoais.

Serão necessários o RG, CPF e um comprovante de residência.

O banco divulgará um cronograma de atualização: nesta quinta-feira, por exemplo, devem fazê-la os nascidos em janeiro e fevereiro.



Na sexta-feira (12), os que nasceram em março e abril, e assim por diante, até a próxima quinta-feira.

O Caixa Tem foi o aplicativo mais baixado do Brasil em 2020, com 304 milhões de downloads.

*Com informações da assessoria

