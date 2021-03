Sepror apresenta ações do setor primário em reunião na Aleam

Para os próximos dois anos, o secretário de Produção Rural destacou o lançamento do Plano Safra 2021/2022 | Foto: Divulgação

Manaus - O secretário de Produção Rural do Amazonas, Petrucio Magalhães Júnior, participou, na tarde da quarta-feira (10/03), de uma reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Comapa), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde apresentou as ações da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) para o setor primário.

Estiveram presentes na reunião o presidente da Comissão, deputado estadual Dermilson Chagas, e os membros, deputados Adjuto Afonso e Cabo Maciel, além dos diretores-presidentes das vinculadas da Sepror, Alexandre Araújo, da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf); e Sérgio Litaiff Filho, da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); e do diretor de Assistência Técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Luiz Herval.

Na reunião foram apresentadas as ações mais relevantes do Sistema Sepror nos dois primeiros anos de trabalho, entre eles, os programas Pró-Calcário e Pró-Mecanização, o resgate da Expoagro e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). “Foram dois anos desafiadores de pandemia, mas de trabalho intenso, em que o agro não parou e garantiu alimento na mesa do cidadão, mesmo sendo afetado pela Covid-19”, explicou Petrucio.

Na segunda parte da reunião, ele mostrou os programas inéditos que entraram na nova gestão do Governo do Estado, como o SOS Vicinais, que atuou na recuperação de trechos intrafegáveis da área rural e beneficiou 542 famílias; e o Peixe no Prato, com 12 edições, nas quais 15 toneladas de pescado foram negociadas, beneficiando 11.600 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Além disso, tivemos a sanção da Lei Estadual de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimento, a partir do que arrecadamos 126 toneladas de alimentos nas feiras, que iam para o lixo e beneficiaram 71 mil famílias carentes”, completou o secretário da Sepror.

Para os próximos dois anos, o secretário de Produção Rural destacou o lançamento do Plano Safra 2021/2022 e a distribuição das sementes do “Kit Agricultura Familiar”. “O Plano Safra de 2019 foi um evento para mais de 2 mil pessoas, onde apresentamos as políticas públicas do setor primário para o nosso público-alvo e interessados em conhecer e investir no setor. Evento que neste ano também promete ser um sucesso, contudo sem a presença de tantas pessoas, em razão a pandemia”, concluiu Petrucio.

