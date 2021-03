No Amazonas, custo da Construção Civil sobe 0,88% em fevereiro

Em 2020, a variação percentual no Amazonas alcançou 1,75% em fevereiro contra 0,86% em janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - No estado, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado na quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,88% em fevereiro frente a janeiro. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 12,78%, acima dos 11,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, e a maior variação em 12 meses desde o início da série da pesquisa.

A alta foi, no entanto, menor do que aquela registrada em nível nacional, que somou 1,33% e apresentou alta no nível da inflação registrada em fevereiro no país (0,86%). No Brasil, o índice de alta na construção (1,33%) desacelerou 0,66 ponto percentual em relação ao mês anterior (1,99%). A variação nacional dos últimos doze meses foi de 13,22%, ou seja, 1,21 p.p. acima daquela variação registrada em janeiro (12,01%).

Em 2020, a variação percentual no Amazonas alcançou 1,75% em fevereiro contra 0,86% em janeiro. Ou seja, o custo médio da construção no ano aumentou 0,89 ponto percentual entre os dois meses.

O índice da Construção Civil no estado, de 0,88%, posicionou o Amazonas em uma posição intermediária entre as outras unidades da federação. Os menores índices foram os dos estados de Rondônia, com 0,5%, Acre, com 0,38% e Piauí, com 0,35%. E os maiores foram os dos estados da Paraíba, com 2,55%, Sergipe, com 2,02% e Espírito Santo, com 1,92%.

Já o custo médio por metro quadrado da construção amazonense aumentou de R$ 1.279,97, em janeiro, para R$ 1.291,26, em fevereiro. No país, este custo foi de R$ 1.319,18, em fevereiro. Ainda, o custo médio do material de construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 767,06, em janeiro, para R$ 778,24, em fevereiro. E o custo médio da mão de obra, por metro quadrado, foi de R$ 513,02, em fevereiro, mantendo-se estável em relação a janeiro (R$ 512,91).

*Com informações do IBGE

