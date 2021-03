No AM, mercado de gás natural pode gerar mais de 40 mil novos empregos

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) é a única exploradora de gás natural do estado desde 2002 | Foto: Divulgação

Manaus – A nova Lei do Gás Natural no Amazonas, que visa expandir esse mercado e aumentar sua competitividade no estado, resultará em novas possibilidades econômicas para a região. A partir da aprovação do Projeto de Lei (PL), mais de 40 mil novos empregos serão gerados nos próximos dez anos no Amazonas, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Economistas amazonenses ressaltam que, além de gerar oportunidades de trabalho, a expansão irá baratear o gás de cozinha para a população.



A medida também atrairá novos investidores para a região, afim de explorar o gás natural, que pode ser usado para diminuir o preço da energia elétrica e do combustível - com a exploração do Gás Natural Veicular (GNV) - e ainda gerar uma queda no valor de outros produtos importantes para os amazonenses.

A nova possibilidade chamou a atenção do técnico em contabilidade Osmário Xavier Junior, 40. O manauara conta que gostaria de aderir ao GNV para diminuir o custo das despesas que tem com gasolina. Por mês, o técnico gasta R$ 700,00 para transitar em Manaus, entre o trabalho e o lazer em família. “Com certeza eu procuraria aderir, pois o combustível tem aumentando demais nos últimos anos, mais ainda nos últimos meses”, argumenta.

Segundo o economista Marcus Evangelista, quando há a abertura de um mercado, em especial um que estava praticamente paralisado, é gerada uma competitividade. Essa traz benefícios para o consumidor, que então poderá pagar mais barato pelo produto. “Com vários concorrentes, a tendência é que o preço dos produtos caia. Caso se torne realidade, a população irá pagar por um gás mais barato e terá dinheiro sobrando para injetar em outras áreas”, explica.

O Gás Natural Veicular (GNV) pode ser uma alternativa para diminuir o preço do combustível convencional | Foto: Divulgação

Fonte de renda



Por contribuir com mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) no Amazonas, a Zona Franca de Manaus (ZFM) é a principal fonte de recursos da região. No entanto, com as constantes ameaças do Governo Federal, um cenário de incertezas acaba sendo gerado, capaz de desestimular novos investidores para o ramo industrial. Nesse sentido, a exploração do gás natural pode desencadear um retorno financeiro independente do modelo.

Evangelista vê a novidade como positiva, já que o panorama atual em relação ao Polo Industrial de Manaus (PIM) é instável. De acordo com ele, para estimular o novo mercado ainda mais, é interessante que os investidores recebam incentivos fiscais, acelerando o processo de expansão. “Todo investidor precisa de segurança jurídica e neste caso não é diferente. Caso haja um incentivo fiscal, o investidor vai querer essa garantia. Com isso, a nossa economia terá um novo eixo, fugindo um pouco do foco na ZFM, uma vez que o gás é um item básico”, salienta.

Monopólio desde 2002

Com a abertura desse novo mercado, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) deixará de possuir o monopólio do item, gerando competitividade. Como única exploradora do gás há dezoito anos no estado, o domínio da Cigás, por não ter concorrente, ocasionou um encarecimento no preço do gás de cozinha para a população. Com essa ampliação, o economista Erivaldo Lopes elucida que o novo negócio trará um maior desenvolvimento para vários segmentos regionais e beneficiará diretamente o bolso do consumidor.

Lopes ressalta que a expansão deve resultar em uma maior quantidade de produtores e distribuidores, ou seja, favorecerá aqueles que foram mais penalizados durantes os anos – os amazonenses. “Não vemos o monopólio como algo bom para um produto de alto consumo. Esta estrutura só permite um produtor ou vendedor e a ausência de concorrentes não beneficia o consumidor, portanto, foram décadas de privilégios e prejuízos para muitos. De fato, o Amazonas poderá dar um salto enorme e aumentar sua participação na produção do gás, que não alcança nem 15% da produção nacional atualmente”, destaca.

Além dos populares, o economista declara que a indústria, o comércio, a frota de veículos e os serviços por aplicativos também serão beneficiados com a mudança. Contestando o monopólio, Lopes avalia que o outro extremo também não seria interessante, nesse caso, o oligopólio.

Para o economista Evangelista, com novos investidores e, naturalmente, com a geração de empregos e renda, haverá uma contribuição para o PIB amazonense. “Considerando todos esses pontos, teremos um aquecimento do gás, mas também vários setores da economia serão afetados de forma positiva e, consequentemente, o PIB estadual vai aumentar e teremos uma maior movimentação financeira nas contas internas”, finaliza.

Projeto de Lei

Os deputados aprovaram, na quarta-feira (10), o PL na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que estabelece novo marco legal para o serviço de distribuição e comercialização de gás natural no estado. O Projeto revoga o marco regulatório atual, unificando a legislação para todo o mercado do gás natural no Amazonas, com impacto principal na diminuição do valor da comercialização, a partir da modernização das regras que orientam e integram os elos de sua cadeia de produção, distribuição e comercialização.

Leia mais:

Preços de gasolina, diesel e gás aumentam nas refinarias

Posto será obrigado a informar composição do preço de combustível

Produção brasileira de petróleo e gás natural cresce em janeiro