Em 2021, Caixa lança novo programa habitacional com zero de entrada

A Caixa Econômica Federal prevê lançar uma nova opção de crédito imobiliário. A instituição financeira planeja abrir um programa habitacional que permitirá a compra de imóvel sem entrada e com prazo de pagamento em até 35 anos.

A medida tem o objetivo de facilitar a compra da casa própria para milhares de brasileiros. De acordo com levantamento da Fundação João Pinheiro, cerca de 5,88 milhões de residências são consideradas deficitárias no país. O que representa 8% das moradias em todo o Brasil, mesmo número há quatro anos. Desse total, 3 milhões são cidadãos que pagam aluguel acima de 30% da renda familiar, 1,35 milhão são de casas dividas por mais de uma família e 1,48 milhão estão em situação de precariedade.

Principalmente durante a crise econômica causada pela pandemia, a questão de habitação torna-se essencial, mas ela deve ser analisada após as decisões sobre o auxílio emergencial. A PEC que autoriza a volta do benefício já foi aprovada no Senado em duas votações. A previsão é que sejam pagos valores de R$ 175, R$ 250 e R$ 375.

Os pagamentos devem começar neste mês, primeiro para os beneficiários do Bolsa Família, e ir até e junho, somando quatro parcelas. O governo não deve permitir novos cadastros, mas beneficiar as pessoas que já estão cadastradas no benefício.

