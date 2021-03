No Amazonas, vendas do varejo sofrem queda de 29,7% em janeiro

No Brasil como um todo, a situação foi diferente, e o volume de vendas do comércio varejista no país ficou estável | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - A variação registrada em janeiro de 2021, de -29,7%, na comparação com dezembro de 2020, representa a maior queda no volume de vendas do comércio varejista do Amazonas em um mês, desde o início da série histórica da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado negativo do estado no primeiro mês do ano é reflexo das medidas de restrição aplicadas no comércio amazonense para conter a pandemia da Covid-19, que passava por momento crítico na região em janeiro. No Brasil como um todo, a situação foi diferente, e o volume de vendas do comércio varejista no país ficou estável em janeiro, na comparação com dezembro de 2020, variando em -0,2%.

Em relação ao volume de vendas, no primeiro mês deste ano, houve uma queda de 29,7%, frente a dezembro de 2020, na série com ajuste sazonal. Na comparação com janeiro do ano anterior, o desempenho do comércio varejista no estado foi de -24,3%. Já no acumulado dos últimos doze meses, o indicador caiu para 4,5%, em janeiro; em dezembro, o acumulado era de 7,3%.

Já a variação percentual, que compara o volume de vendas do mês atual com o mês anterior, de -29,7%, obtida em janeiro, colocou o comércio varejista amazonense na última posição entre as outras unidades da federação. Os piores desempenhos foram os do Amazonas, com -29,7%, Rondônia, com -9,1% e Ceará, com -4,9%. E os melhores desempenhos foram os de Minas Gerais, com 8,3%, Tocantins, com 3,7% e Acre, com 1,1%.

Enquanto a variação percentual acumulada no ano, que compara o volume de vendas do período atual com o mesmo período do ano anterior, de -24,3% obtida em janeiro, colocou o Amazonas na última posição entre as outras unidades da federação. Os piores desempenhos foram os do Amazonas, com –24,3%, Rondônia, com -8,6% e Distrito Federal, com –8,3%. E os melhores desempenhos, os do Amapá, com 17,7%, Minas Gerais, com 11,9% e Pará, com 9,8%.

De acordo com a pesquisa, comércio ampliado é o comércio normal mais a comercialização de automóveis, peças e material de construção. Em janeiro de 2021, o volume de vendas do comércio varejista ampliado amazonense caiu 33,9%, frente a dezembro de 2020, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o comércio varejista ampliado no estado caiu 26,9%. Já no acumulado dos últimos doze meses, o indicador foi positivo (4,4%), mas acumulava 7,5%, em dezembro de 2020.

*Com informações do IBGE

Veja mais:

Com queda nas vendas, economistas antecipam declínio no comércio do AM

No AM, vendas do comércio caíram 1,2%, mas acumulam crescimento no ano