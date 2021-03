Aumento no preço da gasolina prejudica motoristas de aplicativo no AM

Atualmente, 78% do faturamento desses profissionais é destinado às despesas do próprio serviço | Foto: Vanessa Lemes

Manaus – Em Manaus, motoristas de aplicativo e entregadores vêm lutando para manter seus trabalhos durante a segunda onda da Covid-19. Com seis aumentos consecutivos no preço do combustível só em 2021, atualmente, 78% do faturamento desses profissionais é destinado às despesas do próprio serviço, segundo dados da Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativos do Estado do Amazonas (Ameap-AM). Trabalhadores do segmento reivindicam melhores condições e a redução no preço da gasolina.

Por conta do isolamento social, durante os decretos estaduais desde o início da pandemia, houve um aumento de 60% no número de entregadores na capital amazonense, segundo o presidente da Ameap-AM, Alexandre Matias. Apesar do aumento, a problemática relacionada as condições de trabalho e aos altos custos para se manterem continua.

O entregador Osman dos Santos, 27, conta que não trabalha de carteira assinada, assim como outros colegas, que raramente são contratados como trabalhadores formais. No ramo há 3 anos, o prestador de serviços recebe um valor simbólico para auxiliar na despesa com a gasolina de sua própria moto, pois a empresa que o paga não fornece o meio de transporte.

Osman relata que chega a trabalhar o dobro de horas por dia para conseguir abastecer sua moto e arcar com os gastos mensais do veículo e de sua vida pessoal. Atualmente, o entregador recebe dois salários mínimos por mês, mas espera alcançar reconhecimento de seus direitos básicos no ramo, como vale-refeição, comodidade no momento em que aguarda a mercadoria na empresa e um salário melhor, diante do risco que corre em meio à pandemia.

“Esperamos uma valorização pelo nosso trabalho prestado, não somente dos donos das empresas, mas dos clientes e até mesmo do poder público, que poderia olhar com mais cuidado e buscar melhorias para nossa classe. É uma situação que acho difícil acontecer, mas torço”, desabafa Osman.

Os entregadores chegam a trabalhar o dobro de horas por dia para conseguir abastecer suas motos | Foto: Arquivo EM TEMPO

Assim como o entregador, o motorista de aplicativo Shimon Souza, 26, foi afetado pelo aumento no preço da gasolina. No ramo há dois anos, ele afirma que a empresa não faz nenhum reajuste na tarifa mínima há cinco anos (com corridas de R$ 5,00), mesmo com o preço do litro do combustível chegando a R$5,29 na capital amazonense. Para conseguir arcar com as despesas mensais do carro, com sua alimentação e com a tarifa cobrada para se manter na companhia, seria necessário passar mais horas dirigindo. No entanto, com o toque de recolher até às 21h em Manaus, não é possível prolongar o trabalho como gostaria.

Com dificuldades constantes, muitos motoristas tem migrado para outras áreas. “Precisamos estender o nosso horário de trabalho para conseguir uma boa renda e a nossa profissão é essencial, mas - por conta da pandemia - fomos limitados. O aumento da gasolina é um dos maiores absurdos, porque não conseguimos ter uma boa renda diante de tantos gastos. Alguns colegas meus tiveram que parar, porque pagavam ainda o aluguel do carro. É lamentável”, relata Shimon.

Por meio da flexibilização do decreto, o motorista afirma que houve uma recuperação de 60% nos rendimentos, porém, com a restrição no fluxo do dia 4 de janeiro ao dia 21 de fevereiro, o prejuízo chegou a 100%. Outra questão citada é a espera de 15 a 30 minutos de uma corrida para outra, regra que acaba agravando ainda mais o retorno financeiro dos profissionais.

Aumento exorbitante

De janeiro até os primeiros oito dias de março deste ano, o preço da gasolina vendida pelas refinarias subiu seis vezes e o do diesel sofreu aumento cinco vezes no período. No dia 18 de janeiro, a gasolina teve um aumento de 7,6% e, há pouco tempo, no dia 8 de março, chegou a aumentar 8,8%. No acumulado, a alta da gasolina está em 54% e a do diesel em 41%.

De janeiro até os primeiros oito dias de março deste ano, o preço da gasolina vendida pelas refinarias subiu seis vezes | Foto: Arquivo EM TEMPO

A economista Denise Kassama explica que, entre janeiro e fevereiro, o aumento foi de 8,65%, acima de qualquer outro indicador econômico. Do preço total até chegar ao consumidor, são cobrados 44% de impostos federais e estaduais, 29% do valor para a Petrobras, 12% para os postos, entre outros.

Na bomba dos postos de gasolina em Manaus, o litro da gasolina passou a custar R$5,29. No interior do Amazonas, como no município de Barreirinha (a 330 quilômetros da capital), o litro chegou a custar R$ 6,40. Esse constante aumento é reflexo do mercado internacional e da valorização do dólar. “O aumento do preço acontece, porque o preço do combustível acompanha a avaliação do dólar. Como a moeda está valorizada e o real não, existe essa variação. Com o preço das refinarias de R$ 2,60 para R$ 2,84, uma alta de 9,2%”, analisa Kassama.

Números na capital

De acordo com o presidente da Ameap no Amazonas, Alexandre Matias, com os aumentos consecutivos no preço do combustível e a diminuição das horas trabalhadas, os motoristas chegam a levar para casa apenas 22% do que faturavam há dois anos e meio. No dia a dia na rua, para prestar o serviço aos passageiros, o motorista tem que assumir os gastos da manutenção do veículo, aluguel para quem não tem o seu próprio, alimentação e gasolina, chegando a somar 78% do rendimento. Em média, o profissional chega a receber um salário e meio por mês.

Matias ainda explica que dos 68 mil motoristas cadastrados em aplicativos na capital, 35 a 40 mil costumavam transitar diariamente. Contudo, atualmente, apenas 20 mil rodam constantemente por conta do decreto estadual. Por essa limitação, boa parte migrou para o modal de entregas, ou seja, dos 40 mil, metade continua atuando como motorista de passageiros, enquanto a outra parte passou a fazer entregas de produtos, alimentos, entre outros.

Dos 68 mil motoristas cadastrados em aplicativos na capital, 35 a 40 mil costumavam transitar diariamente | Foto: Reprodução

“Além disso, houve uma queda de 35% a 40% no número de motoristas de aplicativo que estão exercendo outras profissões ou migraram para o módulo de entregas, que é mais seguro por não ter que transportar pessoas e não gera tantos gastos. Qualquer aumento na gasolina é retirado do bolso do motorista”, esclarece Matias.

Nessa troca de meios de transporte, só em Manaus, mais de sete mil entregadores de moto são cadastrados atualmente, conforme elucida o presidente da Ameap. Desde o início da pandemia, Matias revela que houve um aumento de 60% no ramo de delivery de alimentos, de compras de supermercados e remédios.

Afim de amenizar a desigualdade e oferecer melhores condições aos trabalhadores, a Associação fornece assistência médica, jurídica, financeira e psicológica para os motoristas de aplicativo. São oferecidos também treinamentos e o redirecionamento desses profissionais para outras profissões, disponibilizando parceria com faculdades para os motoristas terminarem ou começarem uma nova atividade.

Dados nacionais

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demosstrou que até 2019, 666 mil pessoas se tornaram motoristas de aplicativo no Brasil. Para a maioria, o ramo surgiu como uma forma de driblar o desemprego formal. Deste número, 12% possui o ensino superior incompleto e 5% tem o superior completo.

Leia mais:

Preços de gasolina, diesel e gás aumentam nas refinarias

Gasolina e gás ficarão ainda mais caros a partir desta terça-feira (2)