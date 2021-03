Mais de 5,9 mil Cartões do Auxílio Estadual são entregues no Amazonas

Ao todo 5.983 cartões do auxílio estadual foram entregues nessas localidades | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) atuou na entrega de mais de 5,9 mil Cartões do Auxílio Estadual nos municípios de Anori (a 195 quilômetros de Manaus), Coari (a 363 quilômetros) e Tefé (a 523 quilômetros). Ao todo 5.983 cartões do auxílio estadual foram entregues nessas localidades pelo programa do Governo do Estado, ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de extrema pobreza durante a pandemia da Covid-19.

Em Tefé, foram entregues 2,7 mil cartões, segundo o gerente da unidade local, Rinéias Cunha Farias. “Esse auxílio é de extrema importância, pois muitas famílias não tinham condições de se alimentar e o programa veio para ajudar”, enfatizou.

Segundo o gerente da unidade local do município de Coari, Adilson Alves, foram entregues 2.312 cartões em diversas comunidades locais.“Esse programa é essencial para população em vulnerabilidade social, e esse recurso é destinado à aquisição de alimentos, garantindo a segurança alimentar. Entre as famílias assistidas estão produtores rurais, ribeirinhos e pescadores”.

De acordo com o gerente da unidade local de Anori, Moisés Bruno, foram entregues 971 cartões no município. “A ação do Idam, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM) e Secretaria de Assistência Social, é muito importante para auxiliar na logística das entregas que estão sendo feitas na unidade local do Idam”, informou.

Programa

O Cartão do Auxílio Estadual dá direito ao benefício no valor de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. Os contemplados são selecionados pelo Governo do Estado por meio da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020. Para a consulta dos beneficiários, foi disponibilizado o site www.auxilio.am.gov.br.

