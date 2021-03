Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões neste sábado (13)

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 | Foto: Divulgação

Brasil - Apostadores de todo o Brasil tem até as 19 horas deste sábado (13) para tentar a sorte na Mega-Sena que promete pagar R$ 32 milhões ao acertador das seis dezenas.



O sorteio do concurso 2352 da Mega-Sena está marcado para as 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Segundo a Caixa, a possibilidade de o apostador conquistar o prêmio é de uma em 50.063.860.

Último ganhador

A Mega-Sena saiu para um apostador do estado do Rio de Janeiro que ganhou prêmio de R$ 49.341.885,20 milhões. O sorteio foi realizado no dia 27 de fevereiro, também em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02 - 03- 07 - 48 - 51 - 54.

A Quina teve 107 apostas e cada ganhador teve prêmio de R$ 38.652,61. A Quadra teve 6.601 apostas e cada ganhador levou prêmio de R$ 895,06.

