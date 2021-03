Congresso autoriza a volta do Auxílio Emergencial; veja

Os valores do auxílio para os brasileiros serão definidos por meio de MP (Medida Provisória) | Foto: Reprodução

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), promulgaram hoje (15) a norma que vai permitir ao governo federal pagar um novo auxílio emergencial aos mais vulneráveis em 2021.

Com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos, o novo auxílio prevê regras mais rígidas para contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e ainda a redução de incentivos tributários a setores da economia.

De acordo com a Emenda Constitucional 109, o valor total gasto com o auxílio poderá até ser maior, mas somente os R$ 44 bilhões poderão ficar de fora do teto de gastos (Emenda Constitucional 95) e da meta de resultado primário (estimada em déficit de R$ 247 bilhões).

Os valores do auxílio para os brasileiros serão definidos por meio de MP (Medida Provisória). Eles devem variar de R$ 175, no caso de homens que vivem sozinhos, a R$ 375, no caso de mulheres que são chefes de família. A maioria dos beneficiários, porém, terá R$ 250. O prazo de pagamento será de quatro meses.

R7*

Leia mais:

Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 40 milhões