Fique atento! Caixa atualiza App para receber o auxílio emergencial

Reinserção dos dados será organizada de acordo com o mês de nascimento | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal começa neste domingo (14) a atualização de dados dos usuários do Caixa Tem, usado para receber o auxílio emergencial, entre outros benefícios do governo. A reinserção dos dados será organizada de acordo com o mês de nascimento dos usuários, veja lista abaixo.

A atualização é necessária para evitar fraudes durante os pagamentos das novas remessas do auxílio emergencial, de acordo com a Caixa.

No dia escalonado de acordo com o mês de nascimento, o usuário deve abrir o aplicativo e clicar na aba "Atualize seu cadastro". Depois, é preciso seguir o passo a passo disponibilizado pela plataforma. É preciso enviar uma foto do rosto, uma selfie, e uma foto do RG ou carteira de motorista.

Cronograma de atualização CAIXA Tem

Mês de nascimento

Data

Janeiro

A partir de 14/03 (dom)

Fevereiro

A partir de 16/03 (ter)

Março

A partir de 18/03 (qui)

Abril

A partir de 20/03 (sáb)

Maio

A partir de 22/03 (seg)

Junho

A partir de 23/03 (ter)

Julho

A partir de 24/03 (qua)

Agosto

A partir de 25/03 (qui)

Setembro

A partir de 26/03 (sex)

Outubro

A partir de 29/03 (seg)

Novembro

A partir de 30/03 (ter)

Dezembro

A partir de 31/03 (qua)

*Com informações do site SBT Notícias

