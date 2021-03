Conheça habilidades para ser um empreendedor de sucesso

Manaus (AM) - O número de empreendedores individuais (MEI’s) cresceu 13,23%, em 2020, segundo dados do governo federal. O crescimento, segundo o professor do curso de Administração da Faculdade Santa Teresa, Diego Ferreira, pode ser explicado, em parte, pela crise sanitária causada pela pandemia de coronavírus, que fez com que milhares de pessoas perdessem o emprego e buscassem alternativas de renda.

Ele ressalta que, para esses novos negócios se manterem ativos e crescerem, os empreendedores precisam desenvolver habilidades em diversas áreas. “Um empreendedor de sucesso precisa ir além da ideia inicial. É muito comum a pessoa saber fazer algo, como por exemplo, preparar bolos, e achar que apenas isso fará o negócio crescer”, disse.

De acordo com o professor, a capacitação é primordial para alcançar bons resultados. O empreendedor deve entender de vendas, negociação, estoque, contabilidade, marketing, entre outras áreas.

A orientação para qualquer pessoa que deseja empreender é procurar se capacitar, seja iniciando um curso superior ou participando de palestras e workshops. “Quanto mais conhecimento agregado a pessoa tiver, maiores as chances de conseguir lidar com os desafios do dia a dia, que não são poucos. Um bom empreendedor precisa ter curiosidade e sede pelo conhecimento”, frisou.

O professor destaca que ter uma visão empreendedora é primordial para transformar as ideias em negócios. “Quem desenvolve essa habilidade consegue pensar e agir de forma rápida, colocando no mercado aquilo que o consumidor espera. Ter uma visão empreendedora significa pensar à frente”, destacou.

Nos dias atuais em que as pessoas estão cada vez mais utilizando os meios digitais, o empreendedor deve ficar atento também nas tendências das redes sociais.

Outro ponto importante para que o negócio cresça é ter um plano de negócio. Dessa forma, é possível monitorar a evolução das metas estabelecidas e analisar os resultados obtidos, buscando corrigir falhas e potencializar os acertos. “Essa avaliação deve ser feita frequentemente e o planejamento atualizado, conforme as ações forem sendo executadas”.

O empreendedor também deve ter coragem e autoconfiança, disse ele, porque o processo de construção de uma empresa não é fácil e tem muitos desafios. “Ser empreendedor é matar um leão por dia. Um bom empresário não deve ter medo de recomeçar, pois nem sempre as ideias vão funcionar como esperado. Nessa hora, é preciso ser resiliente, adaptar-se à realidade e começar novamente”.

Ser proativo é outra habilidade importante. Se antecipar aos fatos e criar oportunidades de negócios, seja com novos serviços ou produtos, segundo ele, fará com que a empresa esteja sempre atualizada e oferecendo aquilo que os consumidores desejam.

