PIM encerra 2020 com faturamento de quase R$ 120 bilhões

Manaus - Mesmo diante de um dos anos mais desafiadores para a economia nacional e global, em decorrência das dificuldades ocasionadas pela pandemia da Covid-19, o Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou 2020 com resultado positivo, alcançando faturamento de R$ 119,68 bilhões, o que equivale a um crescimento de 14,26% ante o mesmo período de 2019 (R$ 104,75 bilhões). Foi o melhor resultado de faturamento do PIM, pelo menos, dos últimos seis anos.

Já em dólar, o faturamento de US$ 22.819 bilhões registrado entre janeiro e dezembro de 2020 representou queda de 13,74% na comparação com o mesmo intervalo de 2019, quando foram contabilizados US$ 26.456 bilhões. O resultado se deve, principalmente, à forte desvalorização cambial vigente, já que, em dezembro de 2019, o dólar estava cotado em média a R$ 4,08, enquanto que, em dezembro de 2020, esta mesma cotação representou R$ 5,19 (aumento de 27,20%).

Os segmentos Eletroeletrônico (faturamento de R$ 29,47 bilhões e crescimento de 7,42%) e Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico (faturamento de R$ 31,37 bilhões e crescimento de 14,42%) foram os maiores responsáveis pelo bom desempenho do PIM no período. Esses dois segmentos, por sinal, detêm a maior parcela de contribuição no faturamento global do PIM, com participações de 24,63% e 26,25%, respectivamente.

Outros segmentos que também se destacaram incluíram os subsetores Químico (faturamento de R$ 10,02 bilhões e crescimento de 6,39%), Metalúrgico (faturamento de R$ 9,65 bilhões e crescimento de 19,77%), Termoplástico (faturamento de R$ 8,81 bilhões e crescimento de 28,02%), Mecânico (faturamento de R$ 7,88 bilhões e crescimento de 19,33%) e de Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis (faturamento de R$ 2,4 bilhões e crescimento de 2,89%).

Produtos

Entre os produtos que tiveram aquecimento das linhas em 2020, destacam-se, principalmente, os telefones celulares, cuja fabricação de 14.682.500 unidades representou crescimento de 2,6% na comparação com o volume fabricado no período de janeiro a dezembro de 2019. Condicionadores de ar do tipo split system, com 5.240.047 unidades fabricadas e crescimento de 7,93%, e condicionadores de ar de janela, com 452.850 unidades fabricadas e crescimento de 6,49%, também tiveram bom desempenho de produção.

Outros produtos que se destacaram no período incluíram rádios e aparelhos reprodutores e gravadores de áudio (Mp3/mp4 e toca disco digital a laser), com 394.303 unidades fabricadas e crescimento de 11,47%; home theaters, com 62.413 unidades fabricadas e crescimento de 81,55%; microcomputadores portáteis, com 673.292 unidades fabricadas e crescimento de 78,44%; aparelhos de barbear, com 1.810.483 unidades fabricadas e crescimento de 16,50%; e discos digitais a laser gravado (blu-rays, com 9.010.336 unidades fabricadas e crescimento de 109,84%.

O produto com maior crescimento de produção no ano de 2020 foi o tablet PC, com pouco mais de um milhão de unidades fabricadas e impressionante aumento de 126,31%.

Empregos

O PIM registrou, em dezembro de 2020, o total de 96.934 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa uma queda de 5,34% ante novembro de 2020 (102.407 trabalhadores), mas um crescimento de 5,91% na comparação com dezembro de 2019 (91.520 trabalhadores). Com os resultados contabilizados ao final de dezembro, o PIM fechou 2020 com uma média mensal de 94.046 empregos, o que representa sua melhor média mensal de mão de obra empregada dos últimos cinco anos.

Avaliação

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, avaliou positivamente os indicadores de desempenho do PIM em 2020, afirmando que o Polo conseguiu superar as imensas dificuldades ocasionadas pela pandemia, particularmente no primeiro semestre, e fechar o ano com seus melhores resultados de empregos e faturamento dos últimos anos. Ele comentou, ainda, a publicação, no último 10 de março, dos dados da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica (IBGE), que apontaram queda na produção física da indústria amazonense em janeiro de 2021.

“Embora precisemos analisar ainda mais profundamente esses indicadores, verificamos que setores como os de fabricação de bebidas e de produtos de borracha e material plástico, os quais fazem parte da indústria incentiva da Zona Franca de Manaus, foram destaques de crescimento na produção, da ordem de 10,1% e 15,7%, respectivamente”, afirmou Polsin.

*Com informações da assessoria

