Novo Auxílio Emergencial poderá reaquecer atividade comercial no AM

Durante a primeira remessa do Auxílio Emergencial, 636 mil manauaras puderam contar com um aumento em seu poder de compra | Foto: Brayan Riker

Manaus – O Governo Federal irá disponibilizar R$ 44 bilhões para um novo Auxílio Emergencial neste ano. Em 2020, R$ 300 bilhões foram depositados em nove parcelas para os brasileiros, ou seja, cerca de 85% a mais que o valor estabelecido para 2021. Mesmo com a redução no número de beneficiados e com o valor menor, representantes do comércio, da indústria e economistas revelam que o auxílio deve reaquecer a economia do Amazonas.



A opinião dos comerciantes amazonenses se baseia principalmente no que foi vivido durante o período crítico da pandemia em 2020 na capital. Durante a primeira remessa do Auxílio Emergencial, 636 mil manauaras puderam contar com um aumento em seu poder de compra, o que resultou em um retorno positivo para o setor comercial. Para o proprietário de uma loja de vestuário no Centro, Omar Ibrahim, as vendas chegaram a apresentar 100% de crescimento a partir da distribuição do benefício.

Dessa vez, mesmo que o número de beneficiários seja menor, o empresário espera contar com um maior volume de vendas, ainda mais depois de quase dois meses de paralisação - por conta do decreto estadual. “A pessoa que está precisando comprar roupa, poderá comprar. A expectativa é que as vendas melhorem. Quando houve o fim do auxílio, o movimento teve queda de 50%. Esse benefício aquece todos os setores da economia e melhora a atividade comercial em 100%”, avalia.

Além disso, o setor ainda conta com outros dois benefícios regionais. Com o encerramento da verba e o agravamento da pandemia no Amazonas no início do ano, a Prefeitura de Manaus lançou, em janeiro, o Auxílio Manauara - no valor de R$ 200,00, durante seis meses, para 40 mil famílias. Na mesma semana, o Governo do Amazonas aprovou a Auxílio Estadual de R$ 600,00, dividido em três parcelas, para 100 mil famílias amazonenses.

Alívio para o setor

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/AM), Aderson Frota, o subsídio federal contribuiu para melhorar as condições dos trabalhadores informais e daqueles que ficaram desempregados, mas também trouxe alguns alívios para o comércio, como a dilatação do prazo dos impostos, a flexibilização das normas trabalhistas, a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho em quebra de vínculos, entre outros fatores que suavizaram as dificuldades ocasionadas pela pandemia.

Diferente do que ocorreu no ano passado, Frota explica que, mesmo com a paralisação do comércio por dois meses, dessa vez não foi pensada uma flexibilização, com a dilatação dos prazos de pagamento dos impostos, nem em relação as questões trabalhistas.

Apesar disso, dos custos e também dos prejuízos gerados pela crise, Frota prevê uma melhora na atividade comercial com os benefícios – municipal, estadual e federal. “Os auxílios ajudam nesse momento difícil. Temos pessoas na informalidade, vendendo água e cascalho na rua, sem garantia nenhuma. A economia funciona em cadeia, um recebe aqui, paga ali e vai movimentando toda a roda econômica. Isso gera renda, segurança e qualidade de vida. O auxílio contribuiu muito para a retomada dos comércios e, consequentemente, da economia. Por mais que sejam valores menores, vão contribuir”, ressalta.

De acordo com o economista Origenes Cruz, o novo auxílio federal será essencial, somado ao estadual e manauara, contribuindo para que parte da população seja melhor atendida. Porém, Cruz critica o atraso de sua aplicação e a forma como tem sido abordado no Congresso Nacional. “O Governo Federal está corretíssimo em lutar pelo benefício emergencial, independentemente do valor, pois esta faixa da população precisa com urgência da ação do estado. A falha está na demora, que em parte é culpa do Legislativo, que está travando a aprovação da lei e do orçamento”, salienta.

Comércio x Indústria

O economista Sóstenes Farias também compartilha da mesma opinião. Segundo ele, a verba deve auxiliar quem mais necessita, mesmo que o valor seja menor. Além disso, sugere que as atividades não sejam novamente fechadas com a imunização da população proporcionalmente. “Quando, pelo menos, metade da população for vacinada, espero que o governo local dê mais atenção para a permanência da abertura do comércio e da indústria", considera.

Assim como o comércio, a indústria também será beneficiada por meio do novo projeto federal. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, relembra que a crise econômica tem afetado duramente a indústria no estado e que existe um vínculo direto entre o setor e comércio. “A relação entre indústria e comércio é intrínseca, necessitamos do setor para escoar a produção e o segmento comercial necessita da indústria para entrega dos produtos manufaturados. Esse auxílio certamente beneficiará a economia como um todo”, destaca.

Ainda não há informações de quantas pessoas irão receber o subsídio no Amazonas | Foto: Reprodução

Como irá funcionar?



O governo está disponibilizando R$ 44 bilhões para o auxílio, contemplando aproximadamente 46 milhões de famílias, com parcelas entre R$ 175,00 e R$ 375,00, durante quatro meses. Na segunda-feira (15), o Congresso Nacional aprovou a Proposta da Emenda Constitucional - PEC Emergencial, sobre o retorno da verba. A primeira parcela deve ser depositada no começo de abril.

Esse novo auxílio não permite novos cadastros, portanto, a escolha dos beneficiários será através de uma triagem com base nos dados do cadastro do sistema dos comtemplados até dezembro do ano passado. Ainda não há informações de quantas pessoas irão receber o subsídio no Amazonas.

