Cassinos: uma virada histórica para o Brasil?

Poderá estar para muito breve a legalização dos cassinos resort, constituindo uma mudança fundamental em relação à proibição geral do jogo que vigora no país desde 1946. A necessidade de reconstruir a economia, criando emprego direto e indireto, e procurar novas fontes de receita fiscal deverá acelerar a decisão do Congresso. No mais, trata-se de alinhar o Brasil com uma poderosa tendência internacional, quer se seja contra ou a favor.



A determinação do governo

A orientação econômica liberal da administração Bolsonaro, corporizada no ministro Paulo Guedes, não deixa dúvidas sobre o pensamento ideológico do presidente e de sua equipa sobre esse tema. O próprio falou, durante a campanha eleitoral e falando com empresários cariocas, que é contra o jogo mas tentaria arrumar uma saída para permitir o cassino enquanto motor para o turismo . A substituição do anterior ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pelo atual, Gilson Machado (presidente da Embratur), só veio reforçar esta ideia. Gilson falou, logo que tomou posse, da importância da ideia de legalização dos cassinos resort.

Sheldon Adelson, sempre presente

O magnata Sheldon Adelson, falecido no passado mês de janeiro , continua bem presente na mente de todos os que ponderam a questão do jogo no Brasil. O deputado Bacelar, em sua recente entrevista ao Tribuna da Imprensa Livre, citou seu nome para se referir à ideia de legalizar os cassinos resort. Uma lei centrada nos grandes investimentos e no setor turístico seria feita à medida do interesse das grandes empresas mundiais do setor, das quais a Las Vegas Sands é o melhor exemplo a nível internacional.

Não será que a virada já começou?

A legalização dos cassinos vem sendo apresentada, tanto por defensores como por críticos, como uma “mudança de página” importantíssima na relação do Brasil com o jogo. Depois dos fracassos das décadas de 90 e da 2000, agora estaria sendo preparada uma mudança que todos consideram irreversível. Mesmo entre a bancada evangélica se sente que uma nova liberação do jogo possivelmente não teria mais volta. A combinação da secularização da sociedade com a adoção de tecnologias de controlo, mais o modelo de liberação extremamente limitado em termos sociais (quantos brasileiros conseguiriam acessar regularmente as salas de cassino desses resorts turísticos?), seriam tendências muito fortes.

Entretanto, poucos referem o fato de que as apostas esportivas foram legalizadas em 2018. É certo que as apostas não sofrem do mesmo estigma social e cultural no Brasil que os cassinos. Mas mesmo pensando que é possível encontrar apostadores profissionais, para a esmagadora maioria dos usuários se trata de uma questão de sorte e de paixão pelo esporte. Não é por acaso que os melhores sites internacionais juntam cassinos online e aposta esportiva na mesma plataforma.

Não será isso um sinal de que a mudança social, legislativa e política já iniciou um processo de mudança, do qual a liberação dos cassinos resort seria apenas o passo seguinte?

O exemplo internacional

Mesmo não tendo mais Adelson na frente dos destinos da companhia, é seguro afirmar que a Las Vegas Sands continuará fortemente interessada em investir no Brasil. Nosso país é sem dúvida o maior mercado mundial ainda completamente fechado à atividade dos cassinos. É certo que não é fácil fazer de um futuro complexo turístico do Rio de Janeiro algo como o Marina Bay Sands, por conta da centralidade geográfica de Singapura em uma zona do globo muito povoada e economicamente vibrante como é a Ásia. Mas ninguém duvida do potencial das metrópoles e das regiões turísticas brasileiras para acolher mais visitantes em espaços de alta qualidade. Basta que o Brasil veja o que de melhor se vem fazendo nos Estados Unidos, na China (Macau é o maior centro de jogo mundial) e até em outros países que, tal como nós, mantiveram uma proibição mas estão ponderando seu levantamento, como é o caso do Japão.

