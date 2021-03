Feiras e mercados municipais retomam atividades com novo horário

As exceções são a Feira da Manaus Moderna e Feira da Banana, que passam a funcionar entre 4h e 15h | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - As feiras livres e mercados retomam as atividades em novo horário de funcionamento, em virtude da flexibilização das medidas de combate à pandemia de Covid-19. Agora, as feiras livres de bairros e mercados estão funcionando durante a semana, de 7h as 17h, com exceção da Feira da Manaus Moderna e Feira da Banana, no centro da cidade, que passam a funcionar entre 4h e 15h.

A feirante Dina França ficou feliz com o novo horário e lembrou que os cuidados são necessários. “Estou tomando todos os cuidados, fico feliz em voltar com os trabalhos em um horário diferente, um horário extenso”, contou Dina.

O titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior, destacou que as feiras de Manaus vivem um novo momento e que seguem com as atividades obedecendo às medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, para feirantes e clientes.

”É um novo momento, um novo normal, estamos trabalhando de uma forma que não prejudique as pessoas e que evite a proliferação do vírus, sendo assim, estamos disponibilizando o álcool em gel no portão das maiores feiras, os feirantes também são orientados a disponibilizarem o álcool em gel em seus boxes, orientamos também sobre o uso de máscaras. Existem pessoas que trabalham na compra e na venda dos produtos, pessoas que se dedicam para que as feiras aconteçam, contribuindo com a economia local”, destacou o secretário.

