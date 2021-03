Codam aprova mais de R$5,21 bilhões em projetos para o AM

Até a data limite é possível que o número de projetos aprovados possa aumentar | Foto: Divulgação/Sedecti

Manaus - Um total de 39 empresas apresentaram 44 projetos, que somam investimentos da ordem de R$5,21 bilhões a serem incrementados nos próximos três anos no Estado do Amazonas, garantindo a geração de aproximadamente 1.671 novos postos de trabalho, além de outros 630 que serão remanejados pelas próprias indústrias.

Esse é o resultado de projetos que foram submetidos ao Conselho de Desenvolvimento do Estado Amazonas (Codam), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) até agora, mas a previsão é de que, até a data limite, esse número possa aumentar.

Os projetos foram analisados pelas equipes técnicas da Sedecti e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Os mesmos foram considerados “dentro das conformidades técnicas e legais” e aprovados ad referendum (decisão aprovada previamente pelo presidente do Codam, a ser referendada, posteriormente, por todo o Conselho, em reunião) para apresentação em pauta na 289ª Reunião Ordinária do Codam, agendada para acontecer no dia 29 de abril de 2021, em formato virtual.

O destaque em valores foi para a indústria LG Eletronics do Brasil Ltda, que submeteu dois projetos e que, sozinha, é responsável por 68% do total do investimento analisado, o equivalente a mais de R$3,5 bilhões. No projeto, a LG informa que irá produzir os seguintes itens: “dispositivo de cristal líquido para televisor e monitor de vídeo, televisor em cores com tela de cristal líquido projetor de vídeo”.

Os números de investimentos apresentados para a submissão do Codam, podendo aumentar até a data limite de recebimento, representam, na análise do titular da Sedecti, Jório Veiga, que também é o vice-presidente do Conselho, um indicativo de otimismo e de confiança do mercado por parte dos investidores.

“Foi com muita satisfação que recebemos 44 projetos de 39 empresas ainda em fevereiro deste ano. O valor dos investimentos comprometidos, mais de R$5,2 bilhões para os próximos três anos, é um indicador positivo de que os investidores continuam acreditando no modelo da Zona Franca de Manaus que conta, também, com os benefícios oferecidos pelo Estado do Amazonas. Estamos confiantes que, com as condições oferecidas, mais investimentos virão, junto com os empregos que tanto desejamos e que nos ajudarão a voltar ao modo de crescimento, deixando para trás os efeitos da pandemia”, enfatiza Veiga.

Investimentos no interior

Além de Manaus, o município de Iranduba foi contemplado com um projeto de diversificação (empresas que já estão instaladas no Amazonas e que vão implantar a fabricação de novos produtos), prevendo novos investimentos da ordem de R$24 milhões para construção de embarcações.

*Com informações da assessoria

