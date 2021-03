Codam aprova investimentos de R$5,21 bi em projetos no AM

Os projetos vão garantir geração de aproximadamente 1.671 novos postos de trabalho, além de outros 630 que serão remanejados pelas próprias indústrias. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um total de 44 projetos de 39 empresas que somam investimentos da ordem de R$5,21 bilhões a serem incrementados nos próximos três anos no Estado do Amazonas, foram submetidos ao Conselho de Desenvolvimento do Estado Amazonas (Codam), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).



De acordo com a assessoria, os projetos vão garantir geração de aproximadamente 1.671 novos postos de trabalho, além de outros 630 que serão remanejados pelas próprias indústrias.

Os projetos foram analisados pelas equipes técnicas da Sedecti e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Os mesmos foram considerados “dentro das conformidades técnicas e legais” e aprovados para apresentação em pauta na 289ª Reunião Ordinária do Codam, agendada para acontecer no dia 29 de abril de 2021, em formato virtual.

Destaques

O destaque em valores foi para a indústria LG Eletronics do Brasil Ltda, que submeteu dois projetos e que, sozinha, é responsável por 68% do total do investimento analisado, o equivalente a mais de R$3,5 bilhões. No projeto, a LG informa que irá produzir os seguintes itens: “dispositivo de cristal líquido para televisor e monitor de vídeo, televisor em cores com tela de cristal líquido projetor de vídeo”.

Otimismo e confiança

Na análise do titular da Sedecti, Jório Veiga, que também é o vice-presidente do Conselho, os projetos são indicativos de otimismo e de confiança do mercado por parte dos investidores. “Foi com muita satisfação que recebemos 44 projetos de 39 empresas ainda em fevereiro deste ano. O valor dos investimentos comprometidos, mais de R$5,2 bilhões para os próximos três anos, é um indicador positivo de que os investidores continuam acreditando no modelo da Zona Franca de Manaus", enfatiza Veiga.

Investimentos no interior

Além de Manaus, o município de Iranduba foi contemplado com um projeto de diversificação (empresas que já estão instaladas no Amazonas e que vão implantar a fabricação de novos produtos), prevendo novos investimentos da ordem de R$24 milhões para construção de embarcações.

