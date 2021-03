Amazonenses podem ter até 65% de desconto na conta de energia

O projeto consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% | Foto: Divulgação

Manaus - Diante da crise pandêmica, as classes C e D foram as mais afetadas economicamente. Na intenção de ajudar esses grupos, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas), realizou uma parceria com a concessionária Amazonas Energia. Desse trato surgiu o projeto Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que permite desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda. Representantes dos órgãos explicam como o cidadão pode ser beneficiado com a iniciativa.

Um total de 220 mil famílias já foram beneficiadas no ano passado, e em 2021, a Amazonas Energia está trabalhando para ampliar o número de famílias beneficiadas no estado. Para serem contempladas, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único do Governo (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou idoso com 65 anos ou mais.

Além disso, podem participar também pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até 03 salários mínimos, que tenham portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla), cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica.

Para obter o desconto por meio da Tarifa Social as famílias precisam realizar seus cadastros junto ao CRAS da Prefeitura, ou quem já possui, manter o mesmo atualizado para continuar recebendo o benefício. Acesse os canais de atendimento e tenha todas as informações sobre a Tarifa Social, no telefone 0800 701 3001, site amazonasenergia.com ou pelo App Amazonas Energia.

Os descontos concedidos da Tarifa Social, seguem as diretrizes da lei 12.212/2010 de 20 de janeiro de 2010:

I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento);

II – para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento);

III – para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);

IV – para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não há desconto previsto na legislação.

Para se cadastrar na Tarifa Social é necessário a apresentação dos seguintes Documentos:

– RG;

– CPF;

– Número do NIS (o mesmo do bolsa família, caso receba) ou número do

– BPC que consta no seu cartão;

– Fatura de energia (que também tem o comprovante de residência);

– Telefone para contato.

Tarifa Social tornando-se uma realidade para a população do Amazonas.

