Shoppings de Manaus se unem para garantir segurança de clientes

Os protocolos foram criados a partir de experiências internacionais, boas práticas de outros setores | Foto: (Divulgação)

MANAUS (AM) - Com o objetivo de somar forças para garantir a segurança e os protocolos de prevenção à Covid-19, dez dos principais shoppings de Manaus lançam a campanha voltada para a saúde e o bem-estar de consumidores, colaboradores e lojistas. A ação em Manaus conta com parceria da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

De acordo com a assessoria, as medidas adotadas pelos empreendimentos contaram com consultoria do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo (SP), que elaborou Protocolos de Operações para a reabertura gradual de shoppings centers do Brasil.

“Desde o início da pandemia, a Abrasce tem direcionado os shoppings quanto aos melhores métodos de prevenção da Covid-19. Além de mostrar à população que os empreendimentos são ambientes limpos e seguros, também estamos ajudando a disseminar a importância da aferição da temperatura, uso da máscara e o distanciamento”, destacou a coordenadora estadual da Abrasce no Amazonas, Josana Mundstock. O segmento de shoppings gera 16 mil empregos diretos e indiretos em Manaus.

Campanha

A campanha traz mais de 20 orientações específicas para sistemas de ar condicionado, aferição de temperatura, funcionamento de praças de alimentação, entre outros. Os protocolos foram criados a partir de experiências internacionais, boas práticas de outros setores e também com recomendações de especialistas da saúde.

Máscaras

Entre as orientações, está o uso obrigatório de máscaras de proteção e face shield (escudo facial) para profissionais em contato direto com os clientes. Os shoppings também passaram a disponibilizar máscaras para os funcionários e ainda incentivar que os lojistas façam o mesmo com seus colaboradores.

Setor de alimentação

Também faz parte da campanha a atenção especial para as operações do segmento de alimentação. Eles realizaram o distanciamento das mesas, tanto das praças de alimentação, quanto dentro dos próprios restaurantes, reduzindo o número de cadeiras. Restaurantes também têm disponibilizado álcool em gel para uso dos clientes.

Desinfecção das mãos

Ainda segundo a assessoria, seguindo o protocolo, os shoppings têm atuado na conscientização dos consumidores sobre a importância da desinfecção das mãos por álcool em gel e a lavagem com água e sabão.

A intenção é propagar a relevância e efetividade desse cuidado, orientando que seja feito com frequência.

A disponibilização de álcool em gel para uso dos clientes em diferentes áreas do empreendimento, também tem feito parte da rotina dos empreendimentos.

Outra orientação é quanto ao aumento da frequência de desinfecção das áreas públicas. Os shoppings reforçaram a frequência da higienização das áreas comuns e das superfícies de grande contato.

*Com informações da assessoria



Leia Mais:

Pela terceira vez, criminosos invadem delegacia do AM e matam detentos

Homens são 64% dos desaparecidos no Amazonas, segundo dados da SSP-AM