Redução de tarifas de eletroeletrônicos ameaça ZFM, diz Marcelo Ramos

Manaus - A partir da próxima semana, bens de capital e equipamentos de informática e telecomunicações comprados no exterior pagarão 10% a menos de Imposto de Importação para entrarem no país. A medida foi aprovada na quarta-feira (17) em reunião do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Camex). A decisão impacta diretamente a Zona Franca de Manaus (ZFM), segundo o deputado federal Marcelo Ramos (PL).

De acordo com Ramos, a decisão foi tomada de forma unilateral e sem previsibilidade. "Reduzir o imposto de importação de eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos não é positivo para a ZFM. Querem fazer do Brasil um país exportador tributos e de empregos", declara o parlamentar.



Anteriormente, o Governo Federal já havia tomado uma decisão que prejudicaria o Polo Industrial de Manaus (PIM), quando lançou uma medida que reduzia progressivamente, de 35% para 20%, a tarifa sobre as bicicletas importadas. Sendo duramente criticado pelos fabricantes brasileiros, principalmente da ZFM, o governo, por meio da Camex, revogou a resolução.

Dessa vez, os segmentos Eletroeletrônico e Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico do PIM serão os atingidos. Os bens de capital citados são máquinas e equipamentos usados na produção. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida vai reduzir custos e aumentar a competitividade de diversos setores da economia e beneficiar os consumidores, que pagarão menos para comprar itens como computadores e celulares. Por causa da desvalorização do real no último ano, esses produtos tiveram alta considerável de preços no país.

Contudo, a medida irá prejudicar severamente a produção na ZFM. Os setores em questão são os principais responsáveis, inclusive, pelo bom desempenho do PIM em 2020, com faturamento de R$ 29,47 bilhões e crescimento de 7,42% (Eletroeletrônico) e de R$ 31,37 bilhões e crescimento de 14,42% (Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico). Ambos detêm a maior parcela de contribuição no faturamento global do PIM, com participações de 24,63% e 26,25%, respectivamente.

Os setores em questão são os principais responsáveis, inclusive, pelo bom desempenho do PIM | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Sobre a decisão

Em relação a nova medida, ao todo 1.495 produtos, incluídos os subtipos, tiveram a alíquota de importação reduzida. Por envolver bens de capital e bens de informática e de telecomunicações, a medida não dependeu de negociação com os demais parceiros do Mercosul.

Como a mudança ocorreu num imposto regulatório (usado para regular a economia), o governo não precisa elevar outros impostos ou cortar gastos para compensar a perda de arrecadação, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal para os demais tipos de tributos.

Atualmente, as tarifas de importação desses produtos variam de zero a 16% para as mercadorias que pagam a tarifa externa comum (TEC) do Mercosul. Com a redução, uma máquina que paga 10% de imposto para entrar no país pagará 9%. Um eletrônico tarifado em 16% passará a ser tarifado em 14,4%. Os itens tarifados em 2% terão redução maior e terão a alíquota zerada. Segundo o Ministério da Economia, a medida diminui a burocracia e facilita a vida dos importadores e dos consumidores.

O Ministério da Economia detalhou algumas reduções. Os celulares e computadores do tipo laptop terão o Imposto de Importação reduzido de 16% para 14,4%. No caso de equipamentos médicos de raio-X e microscópios ópticos, a alíquota passará de 14% para 12,6%. Outros produtos beneficiados pela medida são máquinas para panificação e fabricação de cerveja e bens de capital relacionados à construção civil, como guindastes, escavadeiras, empilhadeiras, locomotivas e contêineres, entre outros itens.

As alíquotas reduzidas entrarão em vigor sete dias depois da publicação da resolução da Camex. Segundo o Ministério da Economia, o texto deve ser publicado oficialmente na quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

*Com informações da Agência Brasil

