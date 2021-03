Vídeo explica atualização do App para receber Auxílio Emergencial

A renovação de dados é feita pelo celular | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica divulgou um vídeo com explicações sobre como atualizar o aplicativo Caixa Tem, utilizado pelos beneficiários do auxílio emergencial, Poupança Social Digital e também do pagamento do Saque Emergencial do FGTS.

A renovação de dados é feita pelo celular e facilita a vida dos usuários em tempos de pandemia.

Confira o passo a passo do recadastramento no vídeo:

| Autor:

Vale lembrar que existe um calendário para fazer a atualização conforme o mês de nascimento.

Mês de aniversário Data de atualização Janeiro 14 de março Fevereiro 16 de março Março 18 de março Abril 20 de março Maio 22 de março Junho 23 de março Julho 24 de março Agosto 25 de março Setembro 26 de março Outubro 29 de março Novembro 30 de março Dezembro 31 de março





*Com informações do site SBT Notícias