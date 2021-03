Recebe Bolsa Família? Veja o calendário para sacar o novo Auxílio

Veja o calendário | Foto: Reprodução

Os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial a partir de 16 de abril. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social).

O Ministério da Cidadania informou que os outros beneficiários cadastrados pelo CadÚnico (Cadastro Único) ou pelo aplicativo da Caixa terão o calendário de pagamento definidos por Medida Provisória, editada pelo governo federal. A expectativa é que o texto seja publicado nesta quinta-feira (18). A nova rodada do benefício começa em abril para todos os grupos, afirma a pasta.

Com quatro parcelas e valor médio de R$ 250, a nova rodada do auxílio emergencial foi liberada após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) Emergencial no Congresso Nacional.

Pente-fino

O novo pagamento terá um pente-fino do governo federal que contará com 11 bases de dados, como Caged, INSS, MEI, CNIS e Imposto de Renda, para restringir o benefício para quem realmente precisa.

Calendário da primeira parcela do auxílio para o Bolsa Família

NIS final 1 - 16 de abril

NIS final 2 - 19 de abril

NIS final 3 - 20 de abril

NIS final 4 - 22 de abril

NIS final 5 - 23 de abril

NIS final 6 - 26 de abril

NIS final 7 - 27 de abril

NIS final 8 - 28 de abril

NIS final 9 - 29 de abril

NIS final 0 - 30 de abril

