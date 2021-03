No Amazonas, preço da farinha acumula alta de 45,11% desde 2020

No levantamento mensal da CDC-Aleam, o alimento chegou a sofrer um aumento de 3,18%, de janeiro a fevereiro de 2021 | Foto: Arquivo EM TEMPO





Manaus – Sempre presente na mesa dos amazonenses, a farinha de mandioca tem sido alvo de constantes aumentos em seu preço. O alimento sofreu inflação de 45,11% ao longo dos meses de 2020 até fevereiro deste ano, segundo dados da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam). Representante do setor esclarece que o período chuvoso e as cheias prejudicaram a produção, contribuindo para a importação da farinha do Paraná e do Acre.

No levantamento mensal da CDC-Aleam, que pesquisa o valor da cesta básica em Manaus, de janeiro a fevereiro de 2021, o alimento chegou a sofrer um aumento de 3,18%. O preço da farinha foi pesquisado em dez supermercados da capital.

Com a alta, a maior afetada é a população do Amazonas, que nunca deixa o alimento faltar nas refeições em família. Lucicleide Marinho, 42, é uma das manauaras que consome o ingrediente todos os dias, chegando a fazer farofa e mingau com o mesmo. A dona de casa não se conforma com o recorrente aumento. “Hoje tudo está caro! Antes, a farinha custava entre R$3,00, até R$ 5,00 reais, agora está valendo R$ 8,50, chegando aos R$10,00. Se o maior valor fosse repassado ao produtor, seria justo”, desabafa.

Desafios na produção

O produtor, citado por Lucicleide, encontra desafios para produzir a farinha e outros alimentos provenientes da mandioca, principalmente em períodos chuvosos. A agricultora Maria Marcela do Carmo, 51, aprendeu o ofício desde a infância, quando frequentava a plantação dos pais. Despois de casada, ela continuou a exercer a profissão ao lado do esposo e, atualmente, o casal compartilha a atividade com mais dois filhos na comunidade São José da Enseada, no município de Itapiranga (a 340 quilômetros de Manaus).

Segundo a agricultora, a dificuldade começa com a distância até o local do plantio, há quatro quilômetros da residência da família. A falta de condução para escoar os dois hectares de plantação de mandioca também impede que o negócio prospere. “Nós não temos condução para vender os produtos na feira há quase dois anos e trabalhamos longe de casa. Tudo isso torna mais difícil o processo de escoamento”, confessa.

Quando finalmente conseguem chegar à feira, os Carmos vendem a R$ 6,00 o litro da farinha de mandioca e R$ 5,00 da goma de tapioca. Contudo, existem muitos investimentos a serem feitos, como o motor para forno, para manusear a mandioca e produzir receitas a partir dela, além do tempo - os produtores esperam cerca de nove meses há um ano, do plantio até a colheita. Levando em conta esses fatores e a falta de auxílio para escoar, parte da plantação acaba sendo perdida.

A mandioca é cultivada em todos os municípios do Amazonas | Foto: Divulgação

Segundo a assessoria do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), a mandioca é cultivada em todos os municípios do estado e envolve mais de 64 mil agricultores familiares/produtores rurais no processo, com uma área plantada superior a 83 mil hectares e uma produção de 181 mil toneladas de farinha. Os principais municípios produtores são: Manacapuru, com 29 mil toneladas, Tefé - 16,9 mil toneladas e Manicoré, com 13,4 mil toneladas, de acordo com os dados de 2019.



Importação

O diretor técnico do Idam, Luiz Herval, explica que, pela alta demanda do alimento na região amazonense, a produção costuma diminuir nos períodos chuvosos - principalmente durante as cheias, que afetam as plantações. "As enchentes são provocadas pelos rios Purus e Juruá, chegando a afetar a região de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Dessa forma, o produtor não consegue colher e resgatar o plantio", esclarece.

Para atender a população do Amazonas, boa parte da farinha encontrada nos supermercados vem do Paraná e, outra menor, do Acre. Além dos valores relacionados a importação, o aumento no preço da gasolina é mais um número que faz com que a conta aumente e acabe prejudicando o bolso do consumidor final.

“Quase toda a farinha encontrada nos supermercados vem do Paraná, que não é o maior produtor, mas a exportação é alta no processo industrial, já que o estado é pequeno e não é grande consumidor. A primeira dificuldade, em relação a farinha branca, é o frete que vem de fora. No fim das contas, quem sempre paga os maiores valores pelo alimento é o consumidor final”, salienta Herval.

Para o economista Origenes Matins, o alto custo no transporte e a dificuldade no escoamento ainda representam grandes desafios para os produtores, que necessitam de auxílio das autoridades locais para avançar na fabricação e não saírem no prejuízo. “O próprio sistema de comercialização é dominado por grupos que se aproveitam da falta de estrutura dos agricultores, compram a preços ínfimos e vendem com ganhos bem maiores”, finaliza.

