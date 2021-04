Indústria amazonense sofre nova retração em fevereiro, de 0,9%

A variação foi semelhante à média nacional, que sofreu queda de 0,7% | Foto: Divulgação

Manaus - A produção industrial do Amazonas sofreu queda acentuada em janeiro de 2021 (10,9%), em relação a dezembro de 2020, durante o pico da pandemia de Covid-19 no estado e, em fevereiro, apresentou nova retração - em relação a janeiro (0,9%) - segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada na quinta-feira (8), a indústria amazonense registrou, em fevereiro de 2021, retração de 0,9%. A variação foi semelhante à média nacional, que sofreu queda de 0,7%. A diferença é que, em janeiro, a produção industrial no Amazonas apresentou uma redução acentuada de 10,9%, durante o pior momento da pandemia no estado.

Na comparação entre o resultado de fevereiro de 2021 com mesmo mês do ano anterior, houve queda de 9,9%. Em nível nacional, o desempenho da indústria amazonense no mesmo período foi positivo (0,4%).

No acumulado do ano, a variação foi de -9,8%, depois de -9,7% no mês anterior. O resultado do Amazonas na variação acumulada do ano foi o segundo pior entre as unidades pesquisas, em fevereiro. Em nível nacional, o desempenho da indústria, no mesmo período, é positivo (1,3%).

O desempenho dos últimos doze meses, em fevereiro, no estado, ficou em -7,3%, contra -4,2% de desempenho nacional.

Desempenho por atividades

Apesar da queda no desempenho, algumas atividades tiveram variação positiva em fevereiro, com relação a janeiro de 2021.

A saber: a Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (49,1%), a Fabricação de máquinas e equipamentos (25,5%), a Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,3%) e a Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (10,4%). As demais atividades tiveram resultado negativo.

As atividades da indústria que tiveram maiores quedas foram a Impressão e reprodução de DVDs e discos (-71,1%), a categoria “Outros equipamentos de transporte” (-26,1%), a Fabricação de bebidas (-23,5%), Indústrias de transformação (-10,1%), a Fabricação de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos (-5,1%), Indústrias Extrativas (4,9%) e a Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,5%).

