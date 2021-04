Caixa divulga calendário do saque-aniversário de até R$ 2.900; veja

Para receber o benefício no mesmo ano da adesão, é preciso solicitar o saque até o último dia do mês de aniversário | Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal liberou o calendário do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2021. Os 9,7 milhões de trabalhadores poderão retirar uma parte do saldo disponível em contas ativas e inativas, além de uma parcela adicional de até R$ 2.900.

O saque pode ser realizado a partir do mês de aniversário do trabalhador até o segundo mês subsequente. Por exemplo, os beneficiários nascidos em abril que optaram pelo saque-aniversário foram autorizados a fazer a retirada no primeiro dia deste mês, sendo que o prazo segue até 30 de junho.

Sendo assim, o saque-aniversário 2021 continua disponível para os nascidos em fevereiro e março. Contudo, para os nascidos em janeiro, o prazo para sacar o dinheiro terminou no dia 31 de março. Vale destacar que o saque-aniversário é opcional, e foi criado como uma alternativa ao saque rescisão.

Para aderir ao saque-aniversário, basta acessar o site fgts.caixa.gov.br , Internet Banking Caixa e aplicativo FGTS ou ainda comparecer à uma agência da Caixa. Para receber o benefício no mesmo ano da adesão, é preciso solicitar o saque até o último dia do mês de aniversário.

Calendário saque-aniversário FGTS 2021

Nascidos em janeiro – De janeiro a 31 de março

Nascidos em fevereiro – De fevereiro a 30 de abril

Nascidos em março – De março a 31 de maio

Nascidos em abril – De abril a 30 de junho

Nascidos em maio – De maio a 30 de julho

Nascidos em junho – De junho a 31 de agosto

Nascidos em julho – De julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto – De agosto a 29 de outubro

Nascidos em setembro – De setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro – De outubro a 31 de dezembro

Nascidos em novembro – De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022

Nascidos em dezembro – De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022

