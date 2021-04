Idam atua na entrega de Cartões do Auxílio Emergencial no Amazonas

O Cartão do Auxílio Estadual dá direito a benefício no valor de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200 | Foto: Divulgação/Idam

Manaus (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) atuou na entrega de 537 Cartões do Auxílio Estadual nos municípios de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) e Tabatinga (a 1.108 quilômetros), ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de extrema pobreza durante a pandemia da Covid-19.

Em Barcelos, foram entregues 479 cartões, segundo o gerente da unidade local, Aurinei Ramos.

“Conseguimos entregar até o momento em 37 comunidades para cidadãos, agricultores, pescadores e extrativistas em situação de vulnerabilidade. A entrega foi realizada a cada contemplado pessoalmente, em pontos estratégicos e em suas residências”, contou.

De acordo com a gerente do Idam em Tabatinga, Tainah Bruna Teixeira de Sousa, “o Idam deu o suporte logístico em parceria com a Funai na entrega de 58 cartões em 13 comunidades. Entre esses beneficiários estão agricultores familiares e pescadores”.

Programa

O Cartão do Auxílio Estadual dá direito a benefício no valor de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200.

Os contemplados são selecionados pelo Governo do Estado por meio da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.

Para a consulta dos beneficiários, foi disponibilizado o site www.auxilio.am.gov.br.

