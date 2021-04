Em Manaus, concessionárias podem sofrer desabastecimento de veículos

Algumas empresas do ramo apresentaram uma retração de até 70% nas vendas desde o início do ano | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Desde o mês de março, diversas fabricantes de veículos estão paralisando suas produções devido ao agravamento da Covid-19 no país e à falta de insumos no cenário internacional. Até o momento, 29 montadoras já suspenderam seus trabalhos, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Com isso, não só o Polo Industrial de Manaus é prejudicado (PIM), mas também as concessionárias da capital.

Funcionários do setor afirmam que as vendas já estavam em queda nos dois primeiros meses de 2021 e agora podem piorar.

A Volkswagen foi a primeira a anunciar a suspensão. Nos dias seguintes, os anúncios de parada se sucederam. No momento, mais de 60% dos 105 mil trabalhadores diretos do segmento estão em casa. Em relação a fabricação, até 300 mil veículos podem deixar de ser produzidos no Brasil, conforme levantamento da BBC Brasil.

Anteriormente, em entrevista ao EM TEMPO , os representantes da indústria amazonense deixaram claro como as paralisações - a longo prazo - seriam prejudiciais para o PIM, uma vez que as peças do setor automotivo nacional são confeccionadas por fábricas do polo e enviadas às grandes montadoras do país. Como consequência das suspensões, outro segmento da cadeia será afetado: o das concessionárias.

Para essas empresas os efeitos serão graduais, ou seja, serão verdadeiramente sentidos na medida em que seus estoques forem chegando ao fim. Contudo, a situação já preocupa os administradores do setor. Um deles é o gerente de uma revendedora de veículos no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, Allysson Azevedo, 39.

Segundo o funcionário, as concessionárias amazonenses já vêm sofrendo desde o início deste ano, com o fechamento de todos os segmentos não-essenciais, para conter a segunda onda da Covid-19 na cidade.

Nesse período - janeiro e fevereiro - a loja onde Azevedo atua apresentou queda de 50% nas vendas, o que ele salienta não representar o pior cenário, uma vez que outras empresas do ramo tiveram uma retração ainda maior, superior a 70%.

O gerente conta ainda que, justo no momento em que foi observada uma diminuição no número de casos do novo coranavírus no estado e a retomada econômica para o setor parecia ser uma realidade, a paralisação nacional surpreendeu negativamente.

“As concessionárias em geral perdem um volume expressivo de vendas, pois, neste segmento, o cliente faz muita questão de conhecer o produto na revenda, bem como realizar um teste no veículo (Test Drive), que ajuda bastante na decisão de compra. Dessa forma, há um prejuízo pelo menor fluxo de clientes e pela indisponibilidade de alguns modelos”, explica Azevedo.

Os automóveis da loja que Azevedo administra são fabricados em Piracicaba, no interior de São Paulo. Na concessionária na capital, a empresa possui 55 funcionários, divididos entre os setores de vendas, administrativo e pós-vendas.

Mesmo com a pandemia, não houve uma diminuição drástica no número de colaboradores. Contudo, a nova realidade pode ocasionar um cenário de desemprego, se prolongada.

As paralisações também incomodam Diogo Augusto Maia, 38, sócio proprietário de uma concessionária no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Apesar de possuir 50 carros no estoque, o maior receio é que faltem veículos novos e seminovos para oferecer aos clientes.

Desde o início da pandemia, a loja apresentou queda de 40% nas vendas. Com a retomada das atividades no estado, o medo é que haja outro declínio. “Com a falta do carro novo, as pessoas permanecem com seu seminovo. Você vende bem quando consegue fazer estoque e comprar carros, mas está complicado manter o pátio sempre cheio e com modelos diferentes devido ao fechamento das fábricas”, desabafa Maia.

Mercado

Assim como no Amazonas, o cenário nacional também contou com retrações nas vendas desde o início de 2021. De acordo com a Anfavea, o primeiro trimestre deste ano apresentou queda de 5,4% nas vendas, em relação ao mesmo período em 2020. Entretanto, na produção, o mês de março foi responsável por um bom resultado, com 197 mil autoveículos fabricados, ou seja, um crescimento de 15,7% se comparado com o mesmo mês no ano anterior.

A expectativa de recuperação, no entanto, foi barrada pela suspensão das atividades por parte das fabricantes.

Segundo representantes da indústria, caso a inatividade seja prolongada, o desabastecimento pode trazer consequências graves para a região. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, é um dos que vê a estagnação com certo temor, pois a previsão é que haja uma escassez de automóveis no estado ainda neste primeiro semestre.

Além das medidas restritivas para conter o estouro de casos da Covid-19 no país, a falta de materiais para montar os veículos também é outro problema que a pandemia gerou. “O segmento enfrenta ainda uma dificuldade de fornecimento contínuo dos insumos importados, o que também tem impactado substancialmente as atividades produtivas, não obstante a própria retração natural do consumo”, analisa Silva.

De acordo com o economista Origenes Martins, as dificuldades enfrentadas pela indústria automobilística não são somente as observadas recentemente.

Conforme o profissional, a atualização tecnológica ocasionou um impacto nas montadoras - com o surgimento do carro elétrico e sua viabilização - somado à instabilidade nos preços dos combustíveis fósseis. Com a pandemia, a revisão de metas se fez necessária e o fechamento de algumas unidades também.

Com tantos efeitos negativos, as perdas alcançam todos os envolvidos no processo, desde os empregadores até os empregados e consumidores. “Temos o prejuízo dos empregos eliminados, diretos e indiretos, causando problemas maiores na diminuição da renda. Além do declínio nas vendas das empresas periféricas e concessionárias, que dependem diretamente do funcionamento das fábricas", pontua o economista.

Martins ainda salienta que, com as fábricas fechadas, a responsabilidade em atender a demanda dos serviços de assistência técnica das unidades vendidas no período anterior recairá sobre as revendedoras, sobrecarregando-as. “É uma situação que muitas não conseguirão suportar”, frisa.

Efeitos econômicos

Essa não é a primeira vez que parte da indústria interrompe atividades no país. A paralisação temporária atual já piora a perspectiva para o desempenho da economia brasileira em 2021. As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) já vêm sendo reduzidas desde janeiro, devido ao agravamento da pandemia e ao lento avanço da vacinação.

No início do ano, a projeção mediana do mercado para o avanço do PIB este ano era de 3,4%, após queda de 4,1% registrada em 2020.

No boletim Focus do Banco Central mais recente (de 5/4), a previsão de crescimento para 2021 já estava em 3,17%. Nesse cenário, os mais pessimistas apostam em números abaixo dos 3% daqui para frente.

O economista Wallace Meirelles comenta que essa demora na vacinação gera preocupação nos empresários, investidores e trabalhadores. “Quanto mais tempo a economia permanecer na situação em que está, mais nociva será para diversos setores econômicos, como o automobilístico, e para a sociedade - com a crescente de problemas sociais”, adverte.

