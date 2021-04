Custo da construção sobe 1,45% em março, diz IBGE

O Sinapi acumula taxas de inflação de 4,84% no ano e de 14,46% em 12 meses | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou inflação de 1,45% em março deste ano, taxa acima da observada em fevereiro (1,33%). O dado foi divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Sinapi acumula taxas de inflação de 4,84% no ano e de 14,46% em 12 meses. Com isso, o custo médio para se fazer uma obra de construção ou reforma no país chegou a R$ 1.338,35 por metro quadrado.

Em março, o preço dos materiais subiu 2,20% no mês, passando a custar R$ 765,07 por metro quadrado. Já o metro quadrado da mão de obra ficou 0,47% mais caro no mês e passou a custar R$ 573,28.

