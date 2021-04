Live ensinará contribuintes a doarem parte do IR a projetos sociais

Contadores e auditores fiscais do Amazonas, para ensinar os contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda 2021 a projetos sociais e instituições de caridade | Foto: Reprodução

MANAUS - Em um período pandêmico, no qual muitas instituições sociais foram duramente afetadas por perda de recursos financeiros, uma faculdade privada em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AM) promoverá uma live, com contadores e auditores fiscais do Amazonas, para ensinar os contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda 2021 a projetos sociais e instituições de caridade.

A transmissão vai ao ar na quinta-feira (15), a partir das 19h30, pelo perfil do Sescon Amazonas (@sesconam), no Instagram. Segundo a contadora e professora universitária, Lucilene Viana, uma das participantes da transmissão, o evento virtual será aberto ao público em geral.

Participantes da live | Foto: Divulgação

A live terá como participantes o auditor fiscal da Receita Federal Jansen Brito; a professora e contadora Lucilene Viana; a presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AM), a contadora e advogada Joseny G. da Silva; além do vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Amazonas (Sescon-AM), Paulo Euzébio.

Serviço

O QUÊ: Live “Saiba como doar parte de seu Imposto de Renda a Projetos Sociais”.

QUANDO: 15 de abril



ONDE: Perfil do @sesconam, no Instagram

HORÁRIO: 19h30

QUEM: Aberta ao público

*Com informações da assessoria.

