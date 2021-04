Fieam lança 'Prêmio Qualidade Amazonas 2021' em evento virtual

A divulgação dos resultados da primeira fase do certame está prevista para 15 de julho | Foto: Divulgação

Manaus - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) por meio do Programa Qualidade Amazonas vai realizar no dia 20, às 10 horas, o lançamento do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA 2021), com o presidente do Instituto Vitamazônia, Jander Nascimento. Virtual, o evento será transmitido ao vivo pelo canal YouTube/Fieam.

De acordo com a coordenadora do programa no Amazonas, Erlen Montefusco, o PQA tem o propósito de reconhecer e dar visibilidade aos esforços das organizações do Estado do Amazonas na busca pela cultura da excelência voltada para o desenvolvimento humano, econômico e, assim, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

O PQA possui duas modalidades para o reconhecimento das organizações. A modalidade Gestão visa distinguir os esforços das organizações na busca da excelência na gestão por meio de critérios de excelência nacionais para organizações privadas e públicas.

E a modalidade Processo, voltada para destacar os esforços dos grupos de trabalho da organização na busca da qualidade, produtividade, competitividade, com o uso de métodos e ferramentas da qualidade.

Conforme o cronograma anunciado pela coordenação do Prêmio, as organizações participantes receberão treinamento nos dias 11 a 14 de maio, e terão até 21 de junho para viabilizar as inscrições e realizar a entrega dos relatórios.

A divulgação dos resultados da primeira fase do certame está prevista para 15 de julho. A etapa de visitas às classificadas vai ocorrer de 26 de julho a 17 de setembro. O resultado da segunda fase será divulgado em 24 de setembro. E a 22ª mostra de gestão e melhorias para qualidade, de 5 a 8 de outubro.

Montefusco também esclarece que devido à pandemia o Qualishow, premiação de entrega dos reconhecimentos, ainda está sem data programada para a sua realização. Para mais informações entrar em contato pelos números (92) 3622-6104 ou 3186-6642, whatsapp (92) 98212-0016 ou (92) 99146-0804, ou e-mails [email protected] e [email protected]

