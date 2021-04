No PIM, produção de bicicletas cresce 3,1% em março

O principal gargalo do setor é o fornecimento de peças e componentes | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Com volume produtivo 3,1% maior em março, na comparação com fevereiro, as fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 57.843 bicicletas em março, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O segmento segue impactado pela falta de insumos que atinge a indústria globalmente.

Houve crescimento também em relação ao mesmo mês de 2020, 6,9% acima das 54.115 bicicletas produzidas anteriormente.

Ainda de acordo com levantamento da associação, no primeiro trimestre 170.902 bicicletas saíram das linhas de montagem , número bastante semelhante ao atingido no mesmo período do ano passado, que foi de 170.923 unidades.

A melhora da crise sanitária causada pela segunda onda da Covid-19 em Manaus permitiu que as fabricantes retomassem seus turnos regulares de trabalho. No entanto, a escassez de insumos impede que a produção volte ao ritmo mais acelerado.

O principal gargalo do setor é o fornecimento de peças e componentes. Cerca de 50% dos insumos são provenientes de fornecedores mundiais, principalmente do continente asiático. O vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, acredita que o abastecimento deverá ser normalizado no segundo semestre deste ano.

“A partir daí, a produção deverá entrar numa curva ascendente. Esse processo, no entanto, será gradual, pois haverá necessidade de ajustar a capacidade das fábricas, o que requer um planejamento minucioso”, afirma.

Entre os componentes que estão em falta, destacam-se sistemas de freios, sistemas de transmissões, suspensões e selins. Gazola explica que a Abraciclo e suas associadas estão trabalhando com fornecedores locais para reduzir a dependência de fornecedores globais. No entanto, a indústria ainda é bastante dependente dos itens importados.

Produção por categoria

Com 39.771 unidades produzidas e 68,8% do volume total fabricado, a Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais produzida em março, seguida pela Urbana/Lazer, que teve 14.191 bicicletas fabricadas (24,5% do total). Em termos percentuais, a Estrada foi a que registrou maior crescimento. Foram fabricadas, 1.067 bicicletas, o que corresponde a um aumento de 73,5% na comparação com fevereiro (615 unidades).

As três primeiras posições foram mantidas no ranking trimestral: MTB (105.819 unidades e 61,9% do volume total fabricado), Urbana/Lazer (49.822 unidades e 29,2%) e Infanto-Juvenil (10.816 unidades e 6,3%).

Exportações

De acordo com o levantamento do portal Comex Stat, que analisa os embarques totais de cada mês, analisados pela Abraciclo, em março, foram exportadas 1.582 bicicletas. Na comparação com fevereiro houve recuo de 11,2% (1.782 unidades). Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o resultado foi 111,2% superior em relação às 749 bicicletas embarcadas.

O principal mercado foi Paraguai que recebeu 658 bicicletas, o que corresponde a 41,6% do volume total exportado. Na sequência do ranking, vieram Uruguai (485 unidades e 30,7% do total exportado) e Bolívia (426 unidades e 26,9%).

No primeiro trimestre, as exportações cresceram 71,5% e somaram 3.365 unidades. No ano passado, nesse mesmo período, foram exportadas 1.962 bicicletas.

As posições no ranking trimestral foram mantidas: Paraguai (2.128 unidades e 63,2% do volume exportado), Uruguai (785 unidades e 23,3%) e Bolívia (426 unidades e 12,7%).

Sobre a Abraciclo e o setor de Duas Rodas

Com 45 anos de história e contando com 14 associadas, a Abraciclo representa, no país, os interesses dos fabricantes de veículos de duas rodas, além de investir em ações visando a paz no trânsito e a prática da pilotagem segura

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no PIM, está entre as sete maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram cerca de 13,9 mil empregos diretos em Manaus/AM.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

No Polo Industrial de Manaus, produção de motocicletas cresce 8,2%

Polo Eletroeletrônico assegura bom desempenho da ZFM durante pandemia