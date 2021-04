Cursos do Cetam formam e qualificam vendedores

O curso também dedica um espaço para o mercado digital | Foto: Divulgação

Manaus - Preocupado em minimizar os impactos da pandemia no ensino profissionalizante, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) iniciou o ano de 2021 incrementando o ensino remoto. Num período de isolamento social e outras medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o Centro implementou cursos rápidos voltados a segmentos que foram impactados e tiveram que se reinventar.

Um desses setores foi o comércio não essencial, que teve de fechar as portas durante boa parte do ano. E, para sobreviver, ingressou no mercado on-line de vendas.

Para o segmento do comércio de varejo, o Cetam ofereceu dois cursos : “Assistente de vendas” e “Método de vendas”. Ambos tiveram uma grande procura e estão sendo ministrados pelo professor Vítor Benitah Valente.

O professor explicou a dinâmica dos cursos destacando que, primeiramente, as duas modalidades foram pensadas para alcançar os mais variados públicos, desde estudantes e profissionais que atuam no segmento das vendas até o público em geral.

De acordo com Vítor, o objetivo dos cursos é demonstrar habilidades na comunicação verbal, tomada de decisões e capacitar a liderança. Para atender todas as necessidades apresentadas, o curso de assistente de vendas foi programado para ser realizado em 120 horas.

Programa de estudos

Nessa carga horária, os alunos aprendem: introdução ao marketing; noções básicas quanto à segmentação de mercado; conceitos e diferenças entre marketing e vendas, e as características gerais da área; noções de finanças; matemática financeira aplicada; juros simples e compostos; desconto; prestação, dentre outros assuntos.

Vendas on-line

O curso também dedica um espaço para o mercado digital. O professor destaca a importância da internet para o uso de diversas ferramentas voltadas a vendas que possibilitem a maximização dos lucros com redução dos custos.

Método de vendas

O curso “Método de vendas” foi pensado com o objetivo de desenvolver competências e habilidades relativas às técnicas de vendas para conquistar clientes nas negociações e é um curso mais dinâmico, com 20 horas.

Durante as aulas, o papel do vendedor vai ser discutido e analisado, bem como o seu perfil será trabalhado para, assim, definir táticas de como encantar e fidelizar clientes.

Outro tópico interessante é voltado ao atendimento inicial e os passos da venda. Em seguida será tratada a dinâmica entre vendedor profissional x profissional de vendas. A grade curricular também contempla: relacionamento interpessoal; negociação; conhecendo o cliente; conhecendo o produto; conhecendo os concorrentes; fidelizando os clientes.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Cetam lança edital de processo seletivo do curso de Metrologia Básica

Cetam oferece capacitação para competências digitais em Manaus