Fórum Municipal de Articulação da ZFM se reúne no dia 27/4

Manaus - No próximo dia 27/4, acontece a primeira reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), no auditório da Prefeitura de Manaus, localizado na Compensa, zona Oeste. Nessa primeira reunião, que contará com a presença do prefeito David Almeida, a pauta será livre, de forma que o Executivo municipal possa estabelecer ações visando melhorar o ambiente de negócios da cidade.

O FOPAZFM foi criado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), seguindo as determinações do prefeito David Almeida, em virtude da necessidade de integração entre os setores da indústria, comércio e agropecuário, que compõem a ZFM.

Dentre as atribuições do FOPAZFM estão estimular a articulação entre os segmentos econômicos, pilares da ZFM, promover negócios que tragam benefícios, como a geração de renda para a sociedade, a integração do comércio varejista, de pequenos supermercados e estabelecimentos com os agricultores e as agroindústrias locais, buscando assim, aumentar as compras regionais.

Além de incentivar a agroindustrialização dos produtos locais, articular ações voltadas ao desenvolvimento de programas e ações de formação e capacitação, além de dar apoio às atividades lideradas pelo fórum.

Conforme o subsecretário de Assuntos Operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas, a maior motivação da criação do Fórum é que ele sirva como uma ponte entre a sociedade, a prefeitura e a ZFM , para a resolução das principais necessidades da indústria, comércio e agropecuária.

“Desta forma, espera-se que o FOPAZFM seja a porta de entrada dos principais anseios dos segmentos que compõem a Zona Franca de Manaus, especialmente no que se refere às políticas públicas sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus”, destacou.

Criado pelo decreto n° 5.049/2021, o fórum é permanente e composto por titulares e suplentes de vários órgãos e entidades, tendo a Semtepi como Secretaria Executiva.

