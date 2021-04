Governo do AM realiza treinamento de mecanização agrícola no Careiro

Serão quatro dias de treinamento prático, sendo dois dias para primeira turma e dois para segunda | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizará no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus), o treinamento prático de “Mecanização Agrícola” nos dias 19, 20, 22 e 23 de abril, a partir das 8h. A iniciativa é parte integrante das ações do programa Agro Amazonas .

Serão quatro dias de treinamento prático, sendo dois dias para primeira turma e dois para segunda turma, tendo como professores técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

No decorrer do curso serão ministrados os seguintes temas: uso da carreta, enxada rotativa, manutenção preventiva e corretiva para uso adequado dos equipamentos.

Nos dias 19 e 20, o treinamento acontecerá na comunidade do Purupuru, para os associados que receberam microtratores da Sepror; e, nos dias 22 e 23, na sede da prefeitura do Careiro Castanho, para os produtores que irão operar tratores de grande porte. O treinamento terá a participação de 40 alunos, sendo 20 em cada turma, respeitando-se as normas de distanciamento social. Cada participante receberá uma certificação com carga horária total de 16 horas.

O curso terá como responsáveis o instrutor técnico Luiz Alberto Lira e o engenheiro mecânico José Ferreira, e será dividido em duas etapas.

A primeira consiste na apresentação dos conceitos teóricos relativos à mecanização, e a segunda será a parte prática, em que cada produtor ou trabalhador será acompanhado e fará horas de atividades práticas na propriedade rural, utilizando os equipamentos.

Para Luiz Alberto, proporcionar essa capacitação aos produtores rurais permite que eles tenham um conhecimento maior acerca do equipamento utilizado e possam com isso obter melhores resultados.

“Incluímos no treinamento aspectos de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, cuidados com a segurança, apresentação dos subsistemas que compõem o trator, cuidados do dia a dia como limpeza, lubrificação, verificações e boas práticas de operação, são questões de extrema importância para o bom desempenho dos equipamentos no uso adequado pelos produtores”, disse o instrutor técnico.

