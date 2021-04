Confira 5 dicas importantes para obter sucesso no negócio próprio

O consultor em marketing estratégico e político, Gabriel Araújo dá dicas para obter sucesso nos negócios | Foto: William Rezende

A pandemia da COVID 19 promoveu mudanças significativas no mercado. Apesar de cada marca ter sido afetada de maneira específica, ficou evidente um novo padrão de consumo.



As empresas precisam se adaptar ao “novo normal”, para garantir sua sobrevivência e/ou crescimento. Vou destacar 5 pontos importantes para obter sucesso na relação com o cliente nesse recomeço:

1 - Branding: Fortaleça sua marca fazendo a diferença.

Durante a pandemia da COVID 19, as empresas que apoiaram a sociedade, e se envolveram em alguma ação solidária, ganharam mais visibilidade e ao mesmo tempo fortaleceram sua relação com os consumidores. Por isso é importante manter essa postura pós-pandemia, e mostrar que a empresa se preocupa mais com seus clientes do que com seu próprio lucro.

2 - A velocidade das ações

Planejar uma campanha de marketing para 1 ano ou até mesmo 6 meses ficou no passado. Atualmente as empresas precisam de abordagens mais rápidas, sejam para aumento de vendas, fidelização de clientes ou gestão de crises.

Portanto conhecer o perfil do consumidor, seus novos hábitos e tendências mercadológicas o ajudarão na tomada de decisões rápidas e eficazes.

3 - A Era Digital

As pessoas passam mais tempo em seus smartphones do que com a família e amigos, isso está trazendo um novo tipo de dependência. E com a pandemia a presença digital aumentou expressivamente.

Por isso é importante que as empresas estejam presentes nas plataformas digitais, fazendo uso de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis e estabelecer uma comunicação eficaz com seus clientes.

O marketing off-line não deixará de existir, porém é preciso direcionar os esforços para a comunicação on-line. No mundo pós-pandemia os clientes estão utilizando canais como redes sociais, sites, blogs e vídeos para se comunicarem e se informarem, e a abordagem utilizada em cada canal deverá ser diferente.

4 - Facilitar para não perder

Um aspecto interessante do mundo pós-pandemia, é que o comportamento do consumidor mudou. E sua entrada no mundo digital que em alguns casos se deu de forma repentina, fez com que sua paciência diminuísse, logo o cliente opta por resolver todo seu processo de compra de forma rápida, e com a menor burocracia possível.

Portanto ampliar as formas de pagamento, investir em aplicativos, web sites, sistemas ou quaisquer tecnologias que facilitem ao consumidor efetuar suas compras de forma rápida e prática, serão determinantes para o sucesso de sua empresa.

5 - Proporcione uma boa experiência de compra

Numa guerra de preços e com produtos e serviços muitas vezes parecidos, o que vai diferenciar uma empresa de outra, é a experiência de compra proporcionada a seus clientes

O momento da compra deve ser especial, afinal, o marketing pós-pandemia continuará a explorar o pós-vendas. Garantir uma entrega rápida, oferecer um brinde junto com o produto e buscar saber como foi a experiência de compra ajudam a fortalecer a relação da marca com o cliente.

Novos Tempos

A Covid-19 mudou o comportamento do consumidor, e com isso a forma de fazer marketing e publicidade. Os mercados exigem uma inovação mais rápida e criativa, por isso as empresas precisam estar inseridas nos novos moldes para sobreviver, e contar com profissionais de marketing que também estejam adaptados as mudanças.

