Desempregado? Confira vagas de emprego para segunda (19) em Manaus

Manaus - Está desempregado? O Sine Manaus está oferecendo 58 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (19). Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

No currículo deve constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento por aqui e comparecer ao posto do Sine Manaus da Constantino Nery (avenida Constantino Nery, nº 1.272, São Geraldo) ou do Shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira, zona Norte) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:





2 vagas – Auxiliar de Limpeza com Experiência em Roçadeira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeiras e em jardinagem (limpar, varrer, recolher, plantar, podar e regar).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza com Experiência em Roçadeira”

5 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de transporte e movimentação de carretas e contêineres. Possuir o curso de “Mopp” e Direção Preventiva atualizada e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Manobrista”

5 vagas– Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – operar máquinas copiadoras, extraindo cópias de documentos originais, distribuir cópias solicitadas, receber requisição para cópias devidamente autorizadas e efetuar o controle de estoque de papel e de todo material necessário para execução das atividades.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PCD)”

4 vagas– Auxiliar de Manutenção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar atividades auxiliares dentro das diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, marcenaria e eletricidade), conforme orientação recebida dos oficiais de sua área de atuação.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção (PcD)”

4 vagas– Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e efetuar limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral para mantê-los em condições de uso.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, utilizando os materiais e instrumentos adequados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro”

1 vaga – Encarregado de Construção Civil

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino Técnico completo em Edificações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos nas áreas de Edificações e Construção Civil. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Construção Civil”

1 vaga – Auxiliar Técnico de Engenharia Civil

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino Técnico completo em Edificações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos nas áreas de Edificações, Orçamentos e “OrçaFascio”. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar levantamentos topográficos. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão. Planejar, executar, orçar e providenciar suprimentos de obras e serviços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Técnico de Engenharia Civil”

6 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A ou B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar lavagem e secagem, aplicação de produtos, higienização e polimento de veículos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lavador de Veículos”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing e áreas afins;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em grandes negociações e com clientes que tenham atividades sólidas no mercado. Possuir transporte próprio;

Atividades – realizar atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores. Implementar ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Marceneiro de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com cortes em máquinas seccionadoras e em esquadrejadeiras;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção. Planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos, especificações e esboçar o produto conforme solicitação. Confeccionar e restaurar produtos de madeiras e derivados (produção em série ou sob medida).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Marceneiro de Móveis”

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e fazer acabamento dos móveis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador de Móveis”

2 vagas – Mecânico de Refrigeração e Climatização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânico de Refrigeração e curso de “NR35” Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura atualizado. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter domínio para realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar das marcas: ACJ, Split, Fan Coil, Casset, Chiller, Self;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva em condicionadores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração e Climatização”

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração e Climatização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de curso de “NR35” Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura atualizado e ter domínio para realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar das marcas: ACJ, Split, Fan Coil, Casset;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva em condicionadores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração e Climatização”

15 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – prospectar clientes de veículos através de folders, anúncios virtuais e ligações. Preencher formulários de vendas e coletar dados dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “ Vendedor Externo ”





