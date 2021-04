‘Auxílio Empreendedor’ recebe mais de 10 mil cadastros em Manaus

O “Auxílio Empreendedor” foi sancionado pelo prefeito David Almeida, no dia 1º de abril | Foto: Altermar Alcântara / Semcom

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em Manaus, registrou últimas 48 horas 10.374 cadastros para o programa “Auxílio Empreendedor”, que teve início na última sexta-feira, 16/4, às 8h.

O “Auxílio Empreendedor” é uma ajuda emergencial que irá contemplar permissionários, empreendedores e informais já cadastrados no sistema municipal, ativos e com registro atualizado nas galerias populares e locais administrados pela Prefeitura de Manaus.

O Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), direcionou R$ 1,8 milhão para pagamento não reembolsável do “Auxílio Empreendedor”, com o intuito de atender 6 mil empreendedores com a quantia de R$ 300 em parcela única. “ A Prefeitura de Manaus, por meio do Fumipeq, está, respeitosamente, seguindo a legislação vigente, com o máximo de celeridade para implementar esta ação de fundamental importância social, que visa promover aos empreendedores contemplados condições mínimas e dignas de retomarem suas atividades e seus sustentos”, disse o secretário executivo do Fumipeq, Geison Assis.

Inscrição

O cadastro deve ser feito por meio de formulário eletrônico de requerimento, disponibilizado em auxilioempreendedor.manaus.am.gov.br.





O auxílio emergencial será transferido diretamente para a conta do beneficiário, conforme dados bancários informados.





O pedido incluído no sistema não significa que o requerente será beneficiado. Os dados pessoais serão cruzados com outras informações e posteriormente as pessoas cadastradas começarão a receber o alerta de aprovação para receber o benefício.

O cadastro poderá ser feito até as 23h59 deste domingo, 18/04.

*Em Tempo com informações da assessoria