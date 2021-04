Produtores do sul do Amazonas recebem kits da Agricultura Familiar

Entre as principais culturas desenvolvidas na região estão os cultivos da mandioca e café | Foto: Divulgação

Manaus - Agricultores de comunidades do sul de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus) receberam 36 kits da Agricultura Familiar e 50 Cartões do Produtor Primário (CPPs). A entrega foi feita neste mês pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

A ação faz parte do Programa Agro Amazonas e beneficiou famílias das redondezas a partir da Vila Açuanópolis, no Km 130 da BR-319, saindo de Humaitá no sentido Porto Velho.

Sob a coordenação da gerente da unidade local do Idam em Humaitá, Gisely Melo, a equipe técnica do Instituto está atuando na região sul de Canutama, para fazer o cadastramento de aproximadamente 3.500 agricultores familiares, que passarão a receber apoio direto do estado, ampliando suas atividades.

Para o melhor desempenho deste trabalho junto aos produtores da área, o governador Wilson Lima já determinou o estudo para a instalação de uma nova Unidade Local do Idam naquela área.

“Em dezembro de 2020, o presidente do Idam visitou as unidades de produção familiar e firmou compromisso com os agricultores na execução de ações voltadas ao ordenamento ambiental e a inclusão socioeconômica e produtiva das famílias rurais”, pontuou Gisely.

As ações foram acompanhadas pelos técnicos em agropecuária, Marcos Chíxaro e Jeferson Sodré. Entre as principais culturas desenvolvidas na região estão os cultivos da mandioca, café, fruticultura e atividades de piscicultura (criação de peixes) e pecuária.

“Estamos dando a devida atenção a uma região em que agricultores familiares exercem as mais diversificadas atividades produtivas. Iniciamos um processo de diagnóstico de produção que nos permitirá incentivar ainda mais as culturas aqui praticadas como o cultivo da macaxeira, melancia, café, abacaxi, cupuaçu e muitas outras, além das atividades que vão desde a criação de bovinos, suínos e caprinos, até a piscicultura”, disse Chíxaro.

