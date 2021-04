Sorteados da ‘Nota Premiada Manaus’ recebem R$ 182 mil em premiações

No total foram pagos R$ 182 mil em prêmios a 28 participantes | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (19/4), foram entregues as premiações referentes ao sorteio especial nº 2021-04 da campanha “Nota Premiada Manaus”. No total foram pagos R$ 182 mil em prêmios a 28 participantes. As instituições sociais cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária e indicadas pelos ganhadores dos prêmios receberam R$ 52 mil em dinheiro.

Quem ganhou R$ 50 mil

Renan Cássio Lima Sousa foi o felizardo do prêmio especial e recebeu das mãos do secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, o cheque simbólico no valor de R$ 50 mil.

“Fiz meu cadastro e, toda vez que vou solicitar algum serviço, faço questão de exigir a minha Nota Fiscal de Serviço com o meu CPF”, relatou o vencedor, ao citar estacionamento e oficina mecânica como dois dos serviços que ele mais solicita a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) .

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-Manaus), que atende diariamente aproximadamente 300 pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, foi a instituição indicada por Renan Cássio para ganhar premiação equivalente a 40% do seu prêmio.

O cheque de R$ 20 mil foi entregue à presidente da associação, Maria do Perpétuo Barros, que vibrou com a ajuda.

" Esse prêmio vai ajudar muito a Apae Manaus a suprir nossas despesas do dia a dia e a folha de pagamento dos nossos colaboradores, que prestam um serviço diferenciado às crianças atendidas " Maria do Perpétuo Barros, Presidente da associação

O segundo maior prêmio, de R$ 20 mil, foi pago à dona de casa Monica Lavor, que indicou a Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, para receber R$ 8 mil. Os estudantes Júlia Renata dos Santos e Fábio Henrique ganharam R$ 10 mil cada.

Eles indicaram o Lar das Marias e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gaac-AM) para ganhar R$ 4 mil cada.

“Quem ainda não se cadastrou na campanha, se cadastre! Quem já fez, continue pedindo sua Nota Fiscal de Serviço com CPF. Além de ajudar a prefeitura a combater a sonegação fiscal, o cidadão ainda ajuda instituições da nossa cidade a apoiar grandes causas sociais, sem contar que corre o grande risco de ganhar prêmios em dinheiro”, disse o secretário da Semef, Clécio Freire, que participou do ato de entrega e classificou como importante a transparência dada ao processo.

Cadastro

Em maio, conforme informou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, ocorrerá mais um sorteio. Para concorrer é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha .

Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso seja sorteado.

Realizado o cadastro, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital como: escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços, que são obrigados a emitir o documento fiscal, está disponível no site da campanha Nota Premiada Manaus na internet.

Cupom eletrônico

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios.

Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos, por período de apuração. O sorteio dos cupons contemplados será efetuado de forma eletrônica com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.

