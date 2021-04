Confira vagas de emprego para chefe de cozinha e borracheiro em Manaus

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulga 44 vagas de emprego para esta terça-feira (20/04) em Manaus. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores .

03 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos e médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos, (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, capacidade de resolução de conflitos e resolução de problemas de linhas, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completo.

05 VAGAS: REVISOR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com ferro e solda, soldagem manual e reparos de placas eletroeletrônicas, curso de leitura de componentes, informática, TBO, soldagem manual, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CHEFE DE OFICINA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Controlar os serviços de consertos, ajustes, reparação e manutenção dos veículos, noções básicas de mecânica, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Curso Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em soldagem e usinagem, hidráulica, pneumática, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção elétrica e de equipamentos de frota (Scania e Caterpillar), disponibilidade para morar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Executar serviços mecânicos em equipamentos colhedores hidráulicos de cana, transbordos, conhecimentos em leitura e interpretação de catálogos de peças, noções de informática, CNH “D”, disponibilidade para trabalhar em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com empilhadeira a gás, diferencial habilidade com pá carregadeira, CNH B, curso de NR 11, disponibilidade de horário, responsável, pró-ativo, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser pró-ativo, responsável, facilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com artefatos de concreto, disponibilidade de horário, responsável, pró-ativo, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Pró-ativo, comprometido, comunicativo, organizado, habilitação categoria B, cursos de NR 10 e NR 35, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência.

OBS: CRM ativo, podem ser pessoas que estejam fazendo residência, desejável experiência na área como clínico geral, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Coren ativo, experiência na indústria, domínio de atendimento de primeiros socorros, conhecimento em informática e sistema Protheus, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com instalação de placas comerciais, curso desejável de serralheiro, soldador, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, em linha de fonte (carregador de notebook), roteador, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos na área, curso de informática básica, disponibilidade de horário, laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.

01 VAGA: BORRACHEIRO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Que entenda de mecânica básica de automóvel, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



