Nascidos em julho recebem Auxílio Emergencial nesta terça (20)

Trabalhadores informais nascidos em julho começam a receber nesta terça-feira (20) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Beneficiários do Bolsa Família com final do NIS em 3 também recebem hoje.

O saque em dinheiro deste grupo só poderá ser feito a partir de 10 de maio, mas o benefício pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento nas maquininhas.

Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento no pagamento do Auxílio Emergencial 2021 nesta terça chega a R$ 4,36 bilhões.

"Em abril, tivemos um número recorde de contemplados no Bolsa Família, com 14,6 milhões de famílias. Desse total, 10 milhões terão direito a receber o Auxílio Emergencial, pois o valor é mais vantajoso. Destacaria o fato que metade desse público é formado pelas mulheres chefes de família, ou seja, cinco milhões de cidadãs que têm direito a R$ 375, um reforço importante para quem mais precisa", disse João Roma, ministro da Cidadania.

O próximo grupo a ser contemplado é o aniversariantes de agosto, na quinta-feira (21). Serão mais 2,44 milhões de beneficiados com transferências de recursos federais que somam R$ 506,33 milhões.

O Governo Federal antecipou o calendário de saques e depósitos nas contas sociais da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021.

A decisão vale para o grupo de trabalhadores que se inscreveu por meios digitais e os que integram o Cadastro Único. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família nada muda. Eles recebem os repasses seguindo o calendário habitual do PBF, que em abril teve início no dia 16 de abril.

