Veja horário de funcionamento do comércio local no dia de Tiradentes

Manaus - Nesta quarta-feira (21), feriado de Tirandentes, o comércio varejista e atacadista de Manaus funcionará em horários especiais. Veja o que funciona e os horários de abertura.

Segundo informações da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio- AM), o comércio da Região Central funcionará das 9h às 13h, o horário é sugerido.

Os shoppings da cidade funcionarão nos seguintes horários:

Amazonas - Lojas - 12h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Grande Circular - Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

Manauara - Lojas - 12h às 20h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Manaus Plaza - Lojas e praça de alimentação - 12h às 20h;

Millennium - Lojas e praça de alimentação - 12h às 18h;

Ponta Negra - Lojas - 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Sumaúma - Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h.

A Fecomércio AM reforça ainda sobre a importância das empresas estarem em conformidade com as medidas protetivas, que baseiam-se no distanciamento físico, higiene pessoal, sanitização dos ambientes, comunicação e monitoramento. O intuito é propiciar à clientela, um ambiente de compras saudável e seguro.

*Com informações da assessoria

