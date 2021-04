Fieam lança 28º Prêmio Qualidade Amazonas 2021

As inscrições seguem até 21 de junho | Foto: Divulgação

Manaus - Organizações públicas e privadas que utilizam métodos e ferramentas da Qualidade, implementados ou em implementação, já podem se candidatar ao 28º Prêmio Qualidade Amazonas (PQA 2021), promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).

O lançamento desta edição foi realizado na terça-feira (20), por meio de live no canal do Youtube da Fieam. As inscrições seguem até 21 de junho.

O Prêmio Qualidade Amazonas, considerado o Oscar da Qualidade amazonense, tem servido como indicador do nível de excelência das organizações privadas e públicas. É também a oportunidade de compartilhamento de melhores práticas durante a realização das etapas do evento, disse a coordenadora do prêmio, Erlen Montefusco.

Como incentivo às empresas que buscam concorrer à excelência em Gestão e Processo, a organização do PQA promoveu, durante o lançamento, palestra com o presidente do Instituto Vitamazônia, também economista e educador ambiental, Jander Nascimento, que falou sobre a “Importância do Polo Industrial de Manaus (PIM) para a preservação da Floresta Amazônica”, que se mantém com seus 98% de cobertura preservados.

De acordo com o ambientalista, o capitalismo no mundo inteiro é acusado de degradar o meio ambiente, de ser o destruidor da floresta, porém no estado do Amazonas isso não ocorre, as empresas instaladas no PIM contribuem para a preservação do meio ambiente.

“Se não fossem as indústrias instaladas no PIM a nossa floresta não estaria 98% em pé, ou seja, floresta nativa, o homem da floresta com qualidade de vida”.

Nascimento disse que as empresas do PIM contribuem e muito para a preservação da Amazônia como um todo, com coleta seletiva solidária de materiais recicláveis, criação de unidades de preservação e diversos estudos de potencialidades regionais.

Quem pode participar

Organizações privadas e públicas, que possuam Sistema de Gestão implementado ou em implementação, que utilizem métodos e ferramentas da qualidade, nacionais ou estrangeiras, sociedades de economia mista abertas ou não, limitadas ou com outras formas legais inclusive unidades autônomas de uma organização maior, que estejam adimplentes com suas obrigações legais junto aos Órgãos de Arrecadação do Governo.

O PQA possui duas modalidades para o reconhecimento das organizações. A modalidade Gestão visa distinguir os esforços das organizações na busca da excelência na gestão por meio de critérios de excelência nacionais para organizações privadas e públicas.

E a modalidade Processo, voltada para destacar os esforços dos grupos de trabalho da organização na busca da qualidade, produtividade, competitividade, com o uso de métodos e ferramentas da qualidade.

Categorias e valores

Grande indústria: R$ 3.500,00; Média indústria: R$ 2.500,00; Micro e Pequena Indústria: R$ 1.000,00; Serviço / Comércio: R$ 1.000,00; Governamental: R$ 1.000,00; Organização sem fins lucrativos: R$ 1.000,00; Educação: R$ 1.000,00; Saúde: R$ 1.000,00.

Modalidade Gestão

A modalidade Gestão é dividida nas categorias Compromisso e Rumo com a Excelência e Instrumento de Avaliação da Gestão Pública 250 e 500 pontos.

Categoria “Compromisso e Rumo à Excelência”

Grande organização: R$ 5.500,00; Média organização: R$ 3.500,00; Micro e Pequena organização: R$ 1.500,00; Organização sem fins lucrativos: R$ 1.500,00.

Categoria “Gestão Pública MEG Público”

Administração direta: R$ 1.500,00; Administração indireta: R$ 1.500,00; Educação: R$ 1.500,00; Saúde: R$ 1.500,00.

As inscrições estão sendo realizadas no site www.pqa.org.br/premio-qualidade-amazonas-2020. Mais informações pelos números (92) 3622-6104 / 3186-6642, WhatsApp (92) 98212-0016 ou pelos e-mails [email protected]; [email protected] e [email protected]

