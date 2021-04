Temporada de Cruzeiros 2021/2022 irá fortalecer o turismo no Amazonas

A última temporada, em virtude da pandemia de Covid-19, foi cancelada por meio de decreto governamental | Foto: Divulgação

Manaus - Na intenção de debater o fortalecimento do turismo local, no período pós-pandemia, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realiza encontro virtual com as secretarias integradas ao trade turístico, para discutir a Temporada de Cruzeiros 2021/2022.

A reunião acontece nesta terça-feira (20/4), via Google Meet, com transmissão pelo Instagram do Viva Manaus.

Atendendo à determinação do prefeito David Almeida, a Manauscult, por meio da Diretoria de Turismo , está também à disposição dos empresários para ouvir os principais problemas do setor.

A atual gestão tem o compromisso de fortalecer o turismo na região e buscar apoio das demais secretarias para realizar um trabalho de forma integrada.

“Estamos trabalhando esse cronograma com seis meses de antecedência, justamente porque estamos em um ano atípico, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Precisamos que todos os órgãos responsáveis estejam cientes de suas atuações, para que, dessa forma, os navios possam atracar e os turistas transitar na cidade com segurança, caso seja autorizado por decreto do Governo do Amazonas”, explicou o diretor-presidente da ManausCult, Alonso Oliveira.

A nova temporada de cruzeiros marítimos está programada para iniciar em novembro deste ano, com encerramento previsto para maio de 2022, porém, pode acontecer alteração na programação.

A última temporada, em virtude da pandemia de Covid-19, foi cancelada por meio de decreto governamental em março de 2020, para evitar a contaminação e proliferação do vírus.

