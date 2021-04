Governo e Ministério da Economia discutem desenvolvimento do Amazonas

Wilson Lima também destacou a recente abertura do mercado de gás | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima reuniu com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, nesta terça-feira (20/4), para alinhar ações para o desenvolvimento do Amazonas. O encontro foi no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (Sesi), no bairro São José 1, zona leste de Manaus.

No encontro, Wilson Lima destacou a recente abertura do mercado de gás, cuja lei foi sancionada em março deste ano.

Ele ressaltou que o Amazonas conta com a maior reserva de gás em terra do país e reforçou que, além dos avanços na área econômica, o Estado atua para que a exploração do gás natural beneficie diretamente o cidadão, aumentando, por exemplo, a oferta de gás natural veicular e, consequentemente, o número de veículos movidos a esse combustível que é mais limpo e barato.

O governador também reforçou a relevância do Governo Federal incentivar a criação de uma zona de desenvolvimento econômico e de conservação da natureza entre os estados da região.

" Há uma grande importância na interlocução do Governo Federal com os estados. É nos estados que as ações acontecem " Wilson Lima, Governador do Amazonas

O encontro foi um convite do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva. A subsecretária de Supervisão e Estratégia da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Luiza de Amorim, também do Ministério da Economia, esteve na reunião.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Projeto federal facilitará abertura de novas empresas no Amazonas

Produtores do sul do Amazonas recebem kits da Agricultura Familiar