Produtores familiares são beneficiados com técnicas de cultivo no AM

Na ocasião, também foi ministrada uma capacitação sobre o semeio correto do Kit Agricultura Familiar | Foto: Divulgação

Manaus - Produtores familiares do município de Autazes (113 quilômetros de Manaus), receberam capacitação no semeio correto de sementes inclusas no Kit Agricultura Familiar. As ações tiveram início no dia 13 de abril, no Ramal HSL, com a Demonstração Técnica da coleta de amostras para análise físico-química, e, na sexta-feira passada (16/04), foi realizado o planejamento inicial da instalação de duas Unidades Demonstrativas do cultivo de milho para silagem, em duas propriedades distintas na comunidade Novo Céu (AM-254).

O gerente da unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Josinei Lima, afirmou que a Demonstração Técnica sobre coleta de amostras de solo contemplou desde o processo de coleta em campo até envio ao laboratório, incluindo secagem, embalagem e identificação.

“Foi disponibilizado também um formulário simples e de fácil entendimento para que os agricultores possam preencher sobre o histórico de uso da área e a cultura que pretende estabelecer na mesma”, delineou Lima.

Segundo ele, o objetivo da demonstração é difundir a prática da adubação e correção de solo com base em análises físico-químicas em laboratório. Os agricultores treinados coletarão as amostras de solo que serão enviadas ao laboratório pelo Idam.

Na ocasião, também foi ministrada uma capacitação sobre o semeio correto do Kit Agricultura Familiar , apresentada pela técnica em agropecuária, Maria Benedita Guedes da Silva. Ao todo, a ação contou com a presença de 19 participantes.

Ainda no dia 15 de abril, foi realizada - na unidade local em Autazes - uma palestra sobre o Projeto Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção, tendo como público-alvo os produtores inseridos no projeto. De acordo com Lima, a palestra tratou de assuntos referentes ao projeto prioritário, com explanação do cronograma de atividades e repasse de multicultivador com implementos ao referido grupo.

Na sexta-feira (16/04), foi dado início à primeira etapa da instalação de duas Unidades Demonstrativas do cultivo de milho para silagem, na Comunidade Novo Céu, em Autazes.

“As unidades serão instaladas uma em terra preta, outra em latossolo (Terra Firme). Essas áreas ficam em propriedades distintas e serão implantadas em épocas diferentes. O semeio em terra preta será feito ainda no mês de abril de 2021, e o semeio em latossolo em novembro/dezembro de 2021, após correção e adubação do solo”, explicou Lima.

Conforme o gerente, foi avaliada também a oferta de pastagem, produtividade e taxa de lotação animal em um sistema de pastejo rotacionado instalado há oito anos na propriedade de produtor um assistido do Idam.

