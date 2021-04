Em Manaus, são ofertadas 50 vagas para palestra sobre delivery

A iniciativa, que faz parte do projeto “Conexão de Aprendizagem”, será on-line e gratuita | Foto: Divulgação

Manaus - Com 50 vagas ofertadas nesta sexta-feira (23), o objetivo da palestra “Serviços Delivery no Comércio – Como Vender”, vem de encontro aos demais assuntos atuais que são abordados e que estão em pauta nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo. A iniciativa, que faz parte do projeto “Conexão de Aprendizagem”, será on-line e gratuita.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) salienta que a atividade é voltada a pessoas a partir dos 16 anos de idade em busca do primeiro emprego, além de universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores.

Os interessados devem acessar o link disponível e realizar a inscrição no Google Clasroom nesta sexta-feira, das 9h às 12h.

A palestra “Serviços Delivery no Comércio – Como Vender” será ministrada pelo representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), José Humberto Silva, e acontece na próxima segunda-feira (26), às 19h, pela plataforma Google Meet.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablete com sinal de internet, para acessar a programação. Ao final da palestra, será liberado um link para a solicitação de certificado.

